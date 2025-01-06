Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının önde gelen markalarından Samsung, 2025 yılına iddialı bir yenilikle giriş yapıyor. CES 2025 etkinliği öncesinde düzenlenen “First Look” etkinliğinde tanıtılan The Frame Pro TV modeli hem sanat tutkunlarını hem de teknoloji meraklılarını hedef alıyor. Neo QLED ekran teknolojisi, kablosuz One Connect kutusu ve daha yüksek yenileme hızı gibi özelliklerle gelen The Frame Pro, kullanıcılara çarpıcı bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Mini LED ile görüntü kalitesinde yeni dönem

The Frame Pro’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, görüntü kalitesini iyileştirmek için kullanılan Mini LED teknolojisi. Samsung, bu teknoloji sayesinde kontrast, parlaklık ve siyah seviyelerinde önemli bir artış vaat ediyor. Normalde Mini LED TV'lerde ekranın arkasında bir sürü küçük karartma bölgesi bulunuyor. Bu sayede ekranın yalnızca ihtiyacı olan bölümlerini aydınlatırken diğer yerlerdeki siyah seviyelerini ve gölge detaylarını koruyarak çok daha hassas bir şekilde aydınlatma yapabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör Ancak The Frame Pro’da bu yapıda bir değişiklik var; Mini LED’ler ekranın arkasında değil, alt kısmında yer alması. Bunun tam anlamıyla bir yerel karartma sunmasa da daha iyi bir görsel deneyim sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın yansıma önleyici mat kaplaması da bulunuyor.

Kablosuz tasarım

The Frame Pro’nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise Wireless One Connect Box. Tüm harici cihazlar (Apple TV 4K, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X gibi) bu kutuya bağlanabiliyor ve içerikler kablosuz olarak TV’ye aktarılıyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar TV’lerini duvara monte ederken kablo karmaşasından tamamen kurtulabiliyor. Wi-Fi 7 desteği sunan bu sistem, 10 metreye kadar mesafede sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör The Frame Pro, yalnızca sanatseverler veya minimalist bir deneyim isteyenler için değil, aynı zamanda oyuncuları da hedef alıyor. 144Hz adaptif yenileme hızı ve Tizen’in akıllı oyun arayüzü ile oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Oyuncular, ekran oranı, kare hızı ve diğer ayarları kolaylıkla özelleştirebiliyor. İlginç bir şekilde The Frame Pro, Dolby Vision desteğini hâlâ sunmuyor.

Yapay zeka artık duvarınızda

2025 model Samsung televizyonlarda olduğu gibi, The Frame Pro da yapay zeka (AI Vision) destekli bir dizi yenilik sunuyor. Uzaktan kumandadaki özel bir AI butonu sayesinde, izlediğiniz sahnedeki oyuncuları tanıma, sahnenin nerede geçtiğini öğrenme veya karakterlerin giydiği kıyafetleri bulma gibi işlevlere erişilebiliyor.

Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı 2 sa. önce eklendi

Ayrıca, Samsung Food özelliği sayesinde ekrandaki yemek tariflerini keşfetmek veya benzer yemekleri hazırlamak mümkün. Yapay zeka destekli ses ve görüntü optimizasyonları, erişilebilirlik için canlı çeviri özellikleriyle birleşerek kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor.

Samsung The Frame Pro için fiyat ve çıkış tarihi bekleniyor

Samsung, The Frame Pro’nun fiyatını henüz açıklamadı. Ürünün 2025 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tercih noktasında ise fiyatın belirleyici bir faktör olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Bu arada The Frame Pro’nun yanı sıra standart Frame TV modellerinde de bazı iyileştirmeler bulunuyor. 43, 50, 55 ve 65 inç boyutlarda sunulan standart modeller, artık 144Hz adaptif yenileme hızı ile geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın