Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın

    Samsung, CES 2025 kapsamında sanatı üst seviye yenilikçi bir TV ile bir araya getirdi. Bunun sonucunda ise Neo QLED ekran teknolojili The Frame Pro çıktı. İşte The Frame Pro özellikleri:
    Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının önde gelen markalarından Samsung, 2025 yılına iddialı bir yenilikle giriş yapıyor. CES 2025 etkinliği öncesinde düzenlenen “First Look” etkinliğinde tanıtılan The Frame Pro TV modeli hem sanat tutkunlarını hem de teknoloji meraklılarını hedef alıyor. Neo QLED ekran teknolojisi, kablosuz One Connect kutusu ve daha yüksek yenileme hızı gibi özelliklerle gelen The Frame Pro, kullanıcılara çarpıcı bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

    Mini LED ile görüntü kalitesinde yeni dönem

    The Frame Pro’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, görüntü kalitesini iyileştirmek için kullanılan Mini LED teknolojisi. Samsung, bu teknoloji sayesinde kontrast, parlaklık ve siyah seviyelerinde önemli bir artış vaat ediyor. Normalde Mini LED TV'lerde ekranın arkasında bir sürü küçük karartma bölgesi bulunuyor. Bu sayede ekranın yalnızca ihtiyacı olan bölümlerini aydınlatırken diğer yerlerdeki siyah seviyelerini ve gölge detaylarını koruyarak çok daha hassas bir şekilde aydınlatma yapabiliyorlar.

    Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Ancak The Frame Pro’da bu yapıda bir değişiklik var; Mini LED’ler ekranın arkasında değil, alt kısmında yer alması. Bunun tam anlamıyla bir yerel karartma sunmasa da daha iyi bir görsel deneyim sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın yansıma önleyici mat kaplaması da bulunuyor.

    Kablosuz tasarım

    The Frame Pro’nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise Wireless One Connect Box. Tüm harici cihazlar (Apple TV 4K, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X gibi) bu kutuya bağlanabiliyor ve içerikler kablosuz olarak TV’ye aktarılıyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar TV’lerini duvara monte ederken kablo karmaşasından tamamen kurtulabiliyor. Wi-Fi 7 desteği sunan bu sistem, 10 metreye kadar mesafede sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

    Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın Tam Boyutta Gör
    The Frame Pro, yalnızca sanatseverler veya minimalist bir deneyim isteyenler için değil, aynı zamanda oyuncuları da hedef alıyor. 144Hz adaptif yenileme hızı ve Tizen’in akıllı oyun arayüzü ile oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Oyuncular, ekran oranı, kare hızı ve diğer ayarları kolaylıkla özelleştirebiliyor. İlginç bir şekilde The Frame Pro, Dolby Vision desteğini hâlâ sunmuyor.

    Yapay zeka artık duvarınızda

    2025 model Samsung televizyonlarda olduğu gibi, The Frame Pro da yapay zeka (AI Vision) destekli bir dizi yenilik sunuyor. Uzaktan kumandadaki özel bir AI butonu sayesinde, izlediğiniz sahnedeki oyuncuları tanıma, sahnenin nerede geçtiğini öğrenme veya karakterlerin giydiği kıyafetleri bulma gibi işlevlere erişilebiliyor.

    Ayrıca, Samsung Food özelliği sayesinde ekrandaki yemek tariflerini keşfetmek veya benzer yemekleri hazırlamak mümkün. Yapay zeka destekli ses ve görüntü optimizasyonları, erişilebilirlik için canlı çeviri özellikleriyle birleşerek kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor.

    Samsung The Frame Pro için fiyat ve çıkış tarihi bekleniyor

    Samsung, The Frame Pro’nun fiyatını henüz açıklamadı. Ürünün 2025 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tercih noktasında ise fiyatın belirleyici bir faktör olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

    Bu arada The Frame Pro’nun yanı sıra standart Frame TV modellerinde de bazı iyileştirmeler bulunuyor. 43, 50, 55 ve 65 inç boyutlarda sunulan standart modeller, artık 144Hz adaptif yenileme hızı ile geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petekleri kısmak tasarruf sağlar mı gta 5 görev gelmiyor harley davidson barkod sorgulama tek buji yağlanması buca"da 1+1 evler neden ucuz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus E510MA-EJ592W
    Asus E510MA-EJ592W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız