Samsung'dan her şeyin TV’si: The Frame Pro ile tanışın

- Mini LED ile görüntü kalitesinde yeni dönem
- Kablosuz tasarım
- Yapay zeka artık duvarınızda
- Samsung The Frame Pro için fiyat ve çıkış tarihi bekleniyor
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Mini LED ile görüntü kalitesinde yeni dönem
The Frame Pro’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, görüntü kalitesini iyileştirmek için kullanılan Mini LED teknolojisi. Samsung, bu teknoloji sayesinde kontrast, parlaklık ve siyah seviyelerinde önemli bir artış vaat ediyor. Normalde Mini LED TV'lerde ekranın arkasında bir sürü küçük karartma bölgesi bulunuyor. Bu sayede ekranın yalnızca ihtiyacı olan bölümlerini aydınlatırken diğer yerlerdeki siyah seviyelerini ve gölge detaylarını koruyarak çok daha hassas bir şekilde aydınlatma yapabiliyorlar.
Kablosuz tasarım
The Frame Pro’nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise Wireless One Connect Box. Tüm harici cihazlar (Apple TV 4K, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X gibi) bu kutuya bağlanabiliyor ve içerikler kablosuz olarak TV’ye aktarılıyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar TV’lerini duvara monte ederken kablo karmaşasından tamamen kurtulabiliyor. Wi-Fi 7 desteği sunan bu sistem, 10 metreye kadar mesafede sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.
Yapay zeka artık duvarınızda
2025 model Samsung televizyonlarda olduğu gibi, The Frame Pro da yapay zeka (AI Vision) destekli bir dizi yenilik sunuyor. Uzaktan kumandadaki özel bir AI butonu sayesinde, izlediğiniz sahnedeki oyuncuları tanıma, sahnenin nerede geçtiğini öğrenme veya karakterlerin giydiği kıyafetleri bulma gibi işlevlere erişilebiliyor.
Ayrıca, Samsung Food özelliği sayesinde ekrandaki yemek tariflerini keşfetmek veya benzer yemekleri hazırlamak mümkün. Yapay zeka destekli ses ve görüntü optimizasyonları, erişilebilirlik için canlı çeviri özellikleriyle birleşerek kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor.
Samsung The Frame Pro için fiyat ve çıkış tarihi bekleniyor
Samsung, The Frame Pro’nun fiyatını henüz açıklamadı. Ürünün 2025 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tercih noktasında ise fiyatın belirleyici bir faktör olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Bu arada The Frame Pro’nun yanı sıra standart Frame TV modellerinde de bazı iyileştirmeler bulunuyor. 43, 50, 55 ve 65 inç boyutlarda sunulan standart modeller, artık 144Hz adaptif yenileme hızı ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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