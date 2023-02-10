Samsung’un katlanabilir konsolu gün yüzüne çıktı

Tam Boyutta Gör Steam Deck ile başlayan, AYA NEO gibi Çinli firmalarla adeta bir yağmura dönüşen ve Razer Edge ile Android tarafına da geçiş yapan taşınabilir konsol konsepti Samsung’un da ilgisini çekiyor.

Samsung Flex Gaming nedir?

CES 2023 fuarında sergilenen ancak henüz tanıtımı yapılmayan Samsung Flex Gaming adındaki katlanabilir konsol adından da anlaşılacağı üzere katlanabilir bir ekrana sahip. Bu açıdan sektörde bir ilk diyebiliriz.

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Üst ekranda oyun oynanırken alt ekranda da çeşitli veriler ve haritalar yansıtılabiliyor. Yani aslında Nintendo DS konsepti diyebiliriz. Yan kısımda ise kontrol tuşları yer alıyor. Sergilenen prototip sadece video döndürüyor yani herhangi bir şekilde oyun oynanamıyor.

Samsung daha önce de bu tarz öncü prototip cihazlar geliştirmişti ancak piyasaya üzerinde çalışılmış versiyonları çıkmıştı. Bu bakımdan Samsung Flex Gaming gelecekte pek çok değişikliğe uğrayabilir.

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Samsung’dan katlanabilir el konsolu