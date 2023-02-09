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    Samsung Türkiye'den 3 milyon dolar değerinde deprem yardımı!

    Samsung'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye 3 milyon dolar değerinde yardım yapılacak. Bunun 1,5 milyon doları nakit olarak, diğer 1,5 milyon doları ise malzeme yardımı olarak yapılacak.
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    Samsung Türkiye, 3 milyon dolar değerinde deprem yardımı yapacak! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de milyonlarca kişiyi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından teknoloji firmaları yardım için kollarını sıvamış durumda. Bir yardım haberi de Samsung’dan geldi.

    Samsung’dan yapılan açıklamaya göre deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için 3 milyon dolar değerinde yardım yapacak. Bu yardımın 1,5 milyon doları nakit olarak, geri kalan 1,5 milyon doları ise taşınabilir şarj cihazı, tablet, beyaz eşya, portatif ultrason, geçici barınma çözümlerine ve sağlık tesislerine destek olarak kullanılacak. Bölgedeki acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak.

    Smasung’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Geçmiş olsun Türkiye…

    Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

    Bu kapsamda, ilgili kurumlarla iş birliği içinde deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesine destek vermek amacıyla 3 Milyon Dolar tutarında bir bağış yapıyoruz. Bu bağışın 1,5 Milyon doları nakit olarak, geri kalan 1,5 Milyon doları ise taşınabilir şarj cihazı, tablet, beyaz eşya, portatif ultrason, geçici barınma çözümlerine ve sağlık tesislerine destek olarak kullanılacak.

    Bu felaketin yaralarını birlikte saracağımıza inanıyoruz.

    Samsung Electronics Türkiye”

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