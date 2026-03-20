    Samsung’dan yapay zeka çiplerine 73 milyar dolarlık dev hamle

    Samsung, yapay zeka çip pazarında liderlik için 2026’ya kadar 73 milyar doları aşan dev yatırım planını açıkladı. İşte teknoloji devinin strateji detayları:    

    Samsung Electronics, yapay zeka çip sektöründe küresel liderliği hedefleyen yeni yatırım planını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre 2026 yılına kadar araştırma-geliştirme ve üretim tesislerine toplamda 110 trilyon won, yani yaklaşık 73,24 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak. Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu hamleyle yalnızca yarı iletken alanındaki rekabet gücünü artırmayı değil aynı zamanda yapay zekâ odaklı donanım pazarında belirleyici bir oyuncu olmayı amaçlıyor.

    Yarı iletken rekabetinde yeni stratejik hamle

    Samsung’un açıkladığı yatırım planı, küresel yarı iletken sektöründe son yıllarda hızlanan rekabetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar geniş bir alana yayılması, yüksek performanslı çiplere olan talebi ciddi biçimde artırmış durumda. Bu bağlamda Samsung’un yatırımı, yalnızca üretim kapasitesini artırmaya yönelik bir genişleme değil, aynı zamanda ileri üretim teknolojilerine geçişi hızlandıran bir dönüşüm sürecine işaret ediyor.

    Şirketin paylaştığı verilere göre, 2024 yılında toplam 90,4 trilyon won yatırım gerçekleştirildi. Bu tutarın 52,7 trilyon wonluk kısmı sermaye harcamalarına ayrılırken, 37,7 trilyon won doğrudan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirildi. Bu dağılım, Samsung’un yalnızca üretim hacmini büyütmek yerine, teknoloji geliştirme tarafına da ciddi kaynak ayırdığını gösteriyor.

    Samsung’un stratejisinde dikkat çeken bir diğer unsur ise faaliyet alanlarını çeşitlendirme yaklaşımı. Şirket, robotik sistemler, tıbbi teknolojiler, otomotiv elektroniği ve iklimlendirme çözümleri gibi farklı sektörlerde birleşme ve satın almalar planladığını açıkladı. Bu hamle, yarı iletken teknolojilerinin yalnızca bilişim alanında değil, endüstriyel ve günlük yaşamın farklı katmanlarında da daha fazla yer bulacağını gösteriyor. Özellikle otomotiv elektroniği ve sağlık teknolojileri gibi alanlar, yapay zekâ destekli çiplerin en hızlı büyüyen kullanım alanları arasında yer alıyor.

    Yapay zekâ çipleri söz konusu olduğunda, performans ve enerji verimliliği arasındaki denge kritik bir rol oynuyor. Samsung’un yatırım planının önemli bir kısmının bu iki parametreyi optimize etmeye yönelik olması bekleniyor. Günümüzde veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı işlemciler, ciddi enerji tüketimi sorunlarıyla karşı karşıya. Bu nedenle daha verimli mimarilere geçiş, yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri açısından da önem taşıyor. Samsung’un bu alandaki yatırımları, sektördeki teknik standartları yeniden şekillendirebilir.

