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    Samsung, DDR3 bellek üretiminde sona yaklaştı: DDR4 fiyatları ucuzlayabilir

    Yarı iletken sektörünün önemli isimlerinden Samsung, DDR3 belleklerin üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket artık DDR4 ve DDR5 gibi yeni nesil bellek teknolojilerine odaklanacak.
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    Samsung DDR3
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    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Samsung, bellek üretiminde yeni bir değişikliğe imza atıyor. Teknoloji devi, daha yeni DRAM teknolojilerine fırsat vermek amacıyla DDR3 üretimini azaltırken, DDR4 fiyatlarını düşürebilir.

    DDR3 üretimi yıl sonuna kadar duracak

    Bu yılın başlarında Samsung ve SK Hynix gibi önemli DRAM üreticileri, önümüzdeki aylarda DDR3 üretimini durduracaklarını açıklayan ilk şirketler olmuştu. Günümüzde DDR4’ün yaygınlık kazanması ve DDR5’e geçiş sürerken, Güney Kore merkezli devin DDR3 üretimini önemli ölçüde azalttığı bildiriliyor.

    Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, bu yılın sonuna kadar yeni DDR3 siparişlerini kabul etmeyi bırakmayı ve 2023’ün sonuna kadar halihazırda alınan siparişler ile ilgilenmeyi planlıyor. Bununla birlikte günümüzde 4GB gibi daha çok tercih edilen kapasitelerde indirimler sunarak müşteri DDR4 yongalara yönlendirmek isteyen Güney Koreli dev, kâr marjlarının daha yüksek olduğu DDR4 ve DDR5 DRAM'lere odaklanacak gibi görünüyor.

    Yeni kararın tüketiciler için daha düşük fiyatlara yol açıp açmayacağını söylemek için erken olsa da, piyasa analistlerine göre DRAM tüketici taleplerinde büyük bir düşüş yaşanıyor. Bu sebeple büyük bir DRAM envanterini elinde tutan Samsung, DDR4 belleklerde yeni indirimler sunabilir. 

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