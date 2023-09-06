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    Anlık Bildirim

    Samsung, devasa ekranlı 8K televizyonunu tanıttı: 40.000 dolar!

    Samsung, CEDIA Expo 2023 etkinliğinde 4K Smart TV modellerinin yanında şimdiye kadarki en büyük ekranlı 8K televizyonunu tanıttı.                                
    98 Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2023 65 inç, 75 inç ve 85 inç 8K QN900C Neo QLED TV serisinden sonra ilgi çekici bir model daha ekledi. 98 inç Class QN990C Neo QLED 8K TV olarak tanıtılan yeni model, Samsung’un şimdiye kadar çıkardığı en büyük ekranlı 8K televizyonu.

    98 inç 8K Neo QLED TV

    Samsung 98” Class QN990C Neo QLED 8K TV, Quantum Mini LED sayesinde bir milyarın üzerinde renk üretiyor ve yapay zekayı kullanarak izlenen her türlü içeriği 8K kaliteye kadar iyileştiriyor. Televizyon, parlama önleyici ekran ve ultra görüntüleme açısı teknolojisi ile donatılmış. Bu sayede ışığı engelleme ihtiyacı duymadan herhangi bir açıdan görüntüyü net bir şekilde görebiliyorsunuz. 360 derece tamamen metal tasarıma sahip olan TV, ultra ince duvar montaj parçasıyla birlikte geliyor. Ses tarafında, yerleşik Sinema Nesne Takip Sistemli Ses ve Dolby Atmos mevcut.

    40.000 dolara satışa çıkacak!

    98" Class Samsung Neo QLED 8K QN990C modelinin fiyatı; 40.000 dolar ve 15 Eylül'de satışa çıkacak.

    Kaynakça https://news.samsung.com/us/samsung-debuts-98-inch-class-neo-qled-8k-tv-new-offerings-for-integrators-at-cedia-2023/ https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/samsung-neo-qled-8k/98-class-samsung-neo-qled-8k-qn990c-qn98qn990cfxza/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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