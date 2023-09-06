Samsung, devasa ekranlı 8K televizyonunu tanıttı: 40.000 dolar!

Tam Boyutta Gör Samsung, 2023 65 inç, 75 inç ve 85 inç 8K QN900C Neo QLED TV serisinden sonra ilgi çekici bir model daha ekledi. 98 inç Class QN990C Neo QLED 8K TV olarak tanıtılan yeni model, Samsung’un şimdiye kadar çıkardığı en büyük ekranlı 8K televizyonu.

TCL dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'sini tanıttı: Cep yakıyor 1 hf. önce eklendi

98 inç 8K Neo QLED TV

Samsung 98” Class QN990C Neo QLED 8K TV, Quantum Mini LED sayesinde bir milyarın üzerinde renk üretiyor ve yapay zekayı kullanarak izlenen her türlü içeriği 8K kaliteye kadar iyileştiriyor. Televizyon, parlama önleyici ekran ve ultra görüntüleme açısı teknolojisi ile donatılmış. Bu sayede ışığı engelleme ihtiyacı duymadan herhangi bir açıdan görüntüyü net bir şekilde görebiliyorsunuz. 360 derece tamamen metal tasarıma sahip olan TV, ultra ince duvar montaj parçasıyla birlikte geliyor. Ses tarafında, yerleşik Sinema Nesne Takip Sistemli Ses ve Dolby Atmos mevcut.

40.000 dolara satışa çıkacak!

98" Class Samsung Neo QLED 8K QN990C modelinin fiyatı; 40.000 dolar ve 15 Eylül'de satışa çıkacak.

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Samsung, devasa ekranlı 8K televizyonunu tanıttı