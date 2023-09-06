Samsung, devasa ekranlı 8K televizyonunu tanıttı: 40.000 dolar!

98 inç 8K Neo QLED TV
Samsung 98” Class QN990C Neo QLED 8K TV, Quantum Mini LED sayesinde bir milyarın üzerinde renk üretiyor ve yapay zekayı kullanarak izlenen her türlü içeriği 8K kaliteye kadar iyileştiriyor. Televizyon, parlama önleyici ekran ve ultra görüntüleme açısı teknolojisi ile donatılmış. Bu sayede ışığı engelleme ihtiyacı duymadan herhangi bir açıdan görüntüyü net bir şekilde görebiliyorsunuz. 360 derece tamamen metal tasarıma sahip olan TV, ultra ince duvar montaj parçasıyla birlikte geliyor. Ses tarafında, yerleşik Sinema Nesne Takip Sistemli Ses ve Dolby Atmos mevcut.
40.000 dolara satışa çıkacak!
98" Class Samsung Neo QLED 8K QN990C modelinin fiyatı; 40.000 dolar ve 15 Eylül'de satışa çıkacak.Kaynakça https://news.samsung.com/us/samsung-debuts-98-inch-class-neo-qled-8k-tv-new-offerings-for-integrators-at-cedia-2023/ https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/samsung-neo-qled-8k/98-class-samsung-neo-qled-8k-qn990c-qn98qn990cfxza/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.