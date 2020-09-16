Samsung dünyanın en küçük eğimine sahip katlanabilir OLED ekranını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Geçmiş yıllarda bir macera olarak başlayan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar bugün pazarın bir gerçeği haline geldi. Sürekli geliştirilen katlanabilir ekranlarda eğimin boyutu da küçülüyor.

En küçük eğim çapı

Katlanabilir ekran dediğimizde aslında kağıt gibi açısız kapanan panellerden bahsetmiyoruz. Ekranların yapısı gereği katlama noktasında belirli bir açıda eğim olmak zorunda. Üreticiler bu eğimi en aza indirmeye çalışıyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

Samsung yaptığı açıklamada sektörün en küçük eğimine sahip katlanabilir OLED ekranını geliştirdiğini duyurdu. Bu ekran hali hazırda Galaxy Z Fold2 5G katlanabilir akıllı telefon modelinde kullanılıyor.

Ultra ince ekran katmanı – UTG kullandığını belirten firma böylece 1.4 yarıçapında bir eğim elde etmeyi başarmış. 7.6 inçlik bu panel 2208x768 piksel çözünürlüğünde. Kullanıcı tecrübesini zenginleştiren ekran ayrıca yüzde 6.5 salınım ile en düşük mavi ışık oranına ulaşmış ve Eye Care Display sertifikası almaya hak kazanmış.

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir ekranlarda en büyük sorun olan baskı sonucu yıpranma için de tedbir alınmış. 200 bin katlanmaya dayanıklı olan ekranın panel tasarımı, modül yapısı ve materyaller bir tampon görevi görüyor. Böylece açılış kapanış esnasında yumuşama sağlıyor.

Samsung’un üçüncü katlanabilir OLED paneli olan yeni tasarım sadece Galaxy Z Fold2 5G modeline mi özgü kalacak yoksa farklı markalarda da yer alacak mı bilinmiyor ancak firmanın Apple’a tedarik yaptığı gündeme gelmişti.

https://www.gizmochina.com/2020/09/16/samsung-foldable-oled-panel-smallest-curvature/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.