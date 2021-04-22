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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, eski Galaxy telefonları akıllı ev sensörlerine dönüştürüyor

    Güney Koreli teknoloji devlerinden Samsung, elektronik atıklarla mücadele etmek için, eski Galaxy akıllı telefonları IoT cihazlara dönüştürmeye başladı.
    22 Nisan 2021, 16:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, eski Galaxy telefonları akıllı ev sensörlerine dönüştürüyor
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    Samsung, bazı eski Galaxy akıllı telefon sahiplerinin, cihazlarına hayat vermesine ve onlar için yeni kullanım alanları oluşturmasına yardımcı olmaya karar verdi. Galaxy Upcycling at Home programı aracılığıyla kullanıcılar, bazı ilginç özelliklerle akıllı telefonlarını, akıllı bir ev sensörüne dönüştürecek özel bir güncellemeyi indirebiliyorlar.

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    Örneğin böyle bir cihaz, ağlayan bir bebeğin sesini algılayabilir, bir lambayı açabilir veya başka işlemler gerçekleştirebilir. Samsung'un bu girişiminin, 2018'den önce piyasaya sürülen bazı akıllı telefon modelleriyle sınırlı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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    İlk olarak CES 2021'de açıklanan program, dün ABD, İngiltere ve Güney Kore'de faaliyet göstermeya başladı. Katılmak için, kullanıcıların SmartThings uygulaması aracılığıyla özel bir güncelleme indirmeleri gerekiyor. Ardından akıllı telefon bir IoT cihazına dönüşecek ve iki ana işlevi yerine getirebilecek. Birincisi, sesleri almak ve ayırt etmek. Örneğin ağlayan bir bebek, havlayan köpekler, bir kedi miyavlaması veya kapı zili. Bunlardan biri algılandığında, akıllı telefon diğer mobil cihaza ses kaydıyla birlikte bir uyarı gönderiyor.

    Galaxy S, Note ve Z cihazlar uygun

    Diğer bir işlev ise akıllı telefonun odadaki ışık seviyesini izlemesine ve parlaklık seviyesi belirlenen eşiğin altına düştüğünde, ışığı otomatik olarak açmasına olanak tanıyan bir ışık sensörüyle ilişkili. Bu özellik, cihazınızın pil gücünü tüketir, bu nedenle Samsung, akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmak için gereken pil optimizasyonlarını da sağlamış. Ancak şirket, böyle bir sensörün yeniden şarj etmeden ne kadar süre çalışabileceğini belirtmiyor.

    2018'den beri piyasaya sürülen Galaxy S, Note ve Z serisi akıllı telefonlar, Android 9 veya sonraki bir sürümünü çalıştırmaları koşuluyla Galaxy Upcycling at Home için uygun. Samsung, gelecekte daha fazla cihazı destekleyeceğini söylüyor. Belki sadece amiral gemileri değil, aynı zamanda ikincil pazarda satılma olasılığı daha düşük olan giriş seviyesi akıllı telefonlar da olacaktır. Programın diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-expands-its-galaxy-upcycling-program-to-enable-consumers-to-repurpose-galaxy-smartphones-into-smart-home-devices
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 33 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    güzel uygulama da 2018de çıkan telefon eski mi?

    2010'dan falan başlatsalardı keşke belki kısıtlı kullanımla
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    porsche911gt2 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telefonunuz çöp oldu biraz da böyle kullanın mı demek istemiş samsung
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar eski telefonlarını sensöre dönüştürüyor biz de 2 sene sonra kaça satabiliriz diye telefon bakıyoruz.

    Harbiden coğrafya kaderdir :D
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