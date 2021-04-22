Twitter, Android ve iOS'ta artık görüntüleri 4K yüklemeye izin veriyor

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Twitter artık Android ve iOS mobil uygulamaları aracılığıyla 4K görüntüler yüklemenize ve izlemenize izin veriyor. Haber akışındaki resimler artık daha net olacak.

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Sosyal ağın web sürümü 4096 × 4096 ve görselleri destekliyordu, ancak mobil uygulamalar maksimum 2048 × 2048 çözünürlükle sınırlıydı. Mobil uygulamalar aracılığıyla 4K çözünürlükte fotoğraf yükleme ve görüntüleme testi başarıyla tamamlandı ve Twitter artık bu özelliği resmi olarak Android ve iOS uygulamalarında sunmaya başladı.

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Kullanıma sunuldu

Yeni özelliği etkinleştirmek için, Twitter uygulamasındaki Ayarlar menüsünden Veri Kullanımı bölümüne gitmeniz ve hem "yüksek kaliteli resimler" (resimleri 4K olarak görüntülemek için) hem de "yüksek kaliteli resim yüklemeleri" seçeneklerini etkinleştirmeniz gerekiyor.

Ayrıca, yüksek çözünürlüklü görüntülerin hem hücresel ağlar üzerinden hem de Wi-Fi üzerinden ya da sadece Wi-Fi üzerinden veya tamamen kapalı olmasını sağlayabilirsiniz.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1384945690304995330

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