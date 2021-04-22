Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, Android ve iOS'ta artık görüntüleri 4K yüklemeye izin veriyor

    Sosyal medya devlerinden Twitter, Android ve iOS uygulamalarından 4K görüntü yükleme özelliğini devreye soktu. Kullanıcıların artık görselleri daha net görebilecekler.
    22 Nisan 2021, 13:30 (42 dk.)
    65
    6
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Twitter, Android ve iOS'ta artık görüntüleri 4K yüklemeye izin veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Twitter artık Android ve iOS mobil uygulamaları aracılığıyla 4K görüntüler yüklemenize ve izlemenize izin veriyor. Haber akışındaki resimler artık daha net olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak"

    Sosyal ağın web sürümü 4096 × 4096 ve görselleri destekliyordu, ancak mobil uygulamalar maksimum 2048 × 2048 çözünürlükle sınırlıydı. Mobil uygulamalar aracılığıyla 4K çözünürlükte fotoğraf yükleme ve görüntüleme testi başarıyla tamamlandı ve Twitter artık bu özelliği resmi olarak Android ve iOS uygulamalarında sunmaya başladı.

    Twitter, Android ve iOS'ta artık görüntüleri 4K yüklemeye izin veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıma sunuldu

    Yeni özelliği etkinleştirmek için, Twitter uygulamasındaki Ayarlar menüsünden Veri Kullanımı bölümüne gitmeniz ve hem "yüksek kaliteli resimler" (resimleri 4K olarak görüntülemek için) hem de "yüksek kaliteli resim yüklemeleri" seçeneklerini etkinleştirmeniz gerekiyor.

    Ayrıca, yüksek çözünürlüklü görüntülerin hem hücresel ağlar üzerinden hem de Wi-Fi üzerinden ya da sadece Wi-Fi üzerinden veya tamamen kapalı olmasını sağlayabilirsiniz.



    https://twitter.com/TwitterSupport/status/1384945690304995330
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    F
    frostburn 1 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Xiaomi Mi Mix Fold, Çin dışına çıkıyor: Global pazar için geri sayım başladı 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN Twitter, Android ve iOS'ta artık görüntüleri 4K yüklemeye izin veriyor Sonraki Yeni Skoda Fabia'nın dış tasarım çizimleri paylaşıldı 1 sa. Sony, oyunları sizin yerinize oynayabilen bir yapay zekanın patentini aldı 1 sa. Disney ve Sony anlaştı: Sony'nin Marvel filmleri Disney+'a gelecek 2 sa. Mayıs ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu 2 sa. Thodex'den 2 milyar dolarlık vurgun iddiası: CEO yurt dışına kaçtı 3 sa. Oppo Smart Tag'in görüntüleri ortaya çıktı 3 sa. Apple’a ait yeni MacBook tasarımları çalındı 13 sa. Bulmaca macera oyunu Sixit, iOS ve Android için erken erişime açıldı 13 sa. The Longest Road'un mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı 14 sa. 65W hızlı şarjlı Oppo K9'un tanıtım tarihi belli oldu 14 sa. Xbox'taki ücretsiz online oyunları oynamak için artık Live Gold aboneliğine ihtiyacınız yok 15 sa. Sonic The Hedgehog 2'den set görseli paylaşıldı: Knuckles'ın tasarımı ortaya çıktı 15 sa. Microsoft, önümüzdeki aylarda Cloud PC sanal masaüstü hizmetini başlatacak 15 sa. Huawei Matebook X Pro 2021 İncelemesi - Güçlü ve hafif! 16 sa. PlayStation sahipleri için yeni bir abonelik servisi geliyor gibi duruyor: PlayStation Plus Video Pass 16 sa. Polaroid şimdiye kadarki en küçük anlık fotoğraf makinesini tanıttı: Polaroid Go 17 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #6 17 sa. Bu yıl düzenlenecek olan Oscar töreni, ilk kez TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak 17 sa. Xiaomi, şimşek tasarımlı arka kamera modülüne sahip bir telefonun patentini aldı 17 sa. Uniswap borsasının haftalık işlem hacmi 10 milyar doları aştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız