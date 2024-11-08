Samsung, eski telefonlarda sağlık uygulamasına desteği kesiyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Health Monitor uygulamasının Android 11 ve önceki sürümü çalıştıran Galaxy telefonlarda artık çalışmayacağını duyurdu. Bu değişiklik, uygulamanın 1.4.1 sürümü yayınlandığında geçerli olacak.

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Samsung Health Monitör eski cihazlarda "sınırlı" özellik sunacak

23 Aralık 2024 tarihinden sonra, Android 11 ve daha eski sürümleri çalıştıran telefonlara sahip kullanıcılar, özellikle Galaxy Watch kullanıyorlarsa bazı önemli özellikleri artık kullanamayacak. Bu özellikler arasında kan basıncı, uygulama üzerinden EKG okumaları ve daha fazlası yer alıyor.

Samsung Health Monitor'un mevcut sürümü Android 11 veya daha eski sürümlerini çalıştıran telefonlarda çalışmaya devam edecek kullanıcılar herhangi bir yeni özellik veya güncelleme almayacak. Kullanıcıların sağlık takip uygulamasının tüm işlevlerine erişmeleri için telefonlarını Android 12 veya daha yeni bir sürüme yükseltmesi gerekecek.

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