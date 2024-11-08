Samsung, eski telefonlarda sağlık uygulamasına desteği kesiyor

Samsung Health Monitör eski cihazlarda "sınırlı" özellik sunacak
23 Aralık 2024 tarihinden sonra, Android 11 ve daha eski sürümleri çalıştıran telefonlara sahip kullanıcılar, özellikle Galaxy Watch kullanıyorlarsa bazı önemli özellikleri artık kullanamayacak. Bu özellikler arasında kan basıncı, uygulama üzerinden EKG okumaları ve daha fazlası yer alıyor.
Samsung Health Monitor'un mevcut sürümü Android 11 veya daha eski sürümlerini çalıştıran telefonlarda çalışmaya devam edecek kullanıcılar herhangi bir yeni özellik veya güncelleme almayacak. Kullanıcıların sağlık takip uygulamasının tüm işlevlerine erişmeleri için telefonlarını Android 12 veya daha yeni bir sürüme yükseltmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über