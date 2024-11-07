Samsung Galaxy Ring 2 beklenenden erken gelebilir

Galaxy Ring 2 daha erken çıkabilir
Samsung’un Galaxy S25 serisi ile birlikte Ocak ayında bir lansman yapma ihtimali düşük gözükse de, Temmuz ayında çıkması da ilk modelin zaman çizelgesine çok yakın olurdu. Bu da cihazın tanıtımı için Ocak ile Temmuz arasında başka bir tarihin mümkün olduğunu düşündürüyor. Samsung’un sadece bu ürün için bir etkinlik düzenlemesi pek olası değilken, yine de sürpriz bir Ocak lansmanı ihtimali de göz ardı edilmiyor.
Galaxy Ring 2’nin çıkış tarihinin ötesinde, cihazda bazı önemli iyileştirmeler yapılacağı da belirtiliyor. İddialara göre, yeni model daha ince bir tasarıma ve gelişmiş bir bataryaya sahip olacak. Bunun yanı sıra, “yeni özellikler” ekleneceği de söyleniyor ancak bu özelliklerle ilgili detaylar henüz netleşmiş değil.
Galaxy Ring 2’nin olası çıkış haberleri ile birlikte, Apple’ın da benzer bir akıllı yüzük geliştirdiği iddiaları dikkat çekiyor. Apple’ın giyilebilir teknoloji konusunda yüzük ve bileklik tarzı ürünler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket, ayrıca, “band tipi” bir cihaz ile akıllı gözlük seçeneklerini de araştırıyor. Öte yandan ilk nesil Galaxy Ring ise nihayet Türkiye’ye geliyor. Halihazırda Türkiye sayfası açılan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ancak yakında satışların başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über