Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki Galaxy Ring modelini beklenenden daha erken piyasaya süreceği konuşuluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan ilk Galaxy Ring'in ardından, güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy Ring 2'nin daha erken bir tarihte tüketicilere sunulması planlanıyor.

Galaxy Ring 2 daha erken çıkabilir

Samsung’un Galaxy S25 serisi ile birlikte Ocak ayında bir lansman yapma ihtimali düşük gözükse de, Temmuz ayında çıkması da ilk modelin zaman çizelgesine çok yakın olurdu. Bu da cihazın tanıtımı için Ocak ile Temmuz arasında başka bir tarihin mümkün olduğunu düşündürüyor. Samsung’un sadece bu ürün için bir etkinlik düzenlemesi pek olası değilken, yine de sürpriz bir Ocak lansmanı ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Galaxy Ring 2’nin çıkış tarihinin ötesinde, cihazda bazı önemli iyileştirmeler yapılacağı da belirtiliyor. İddialara göre, yeni model daha ince bir tasarıma ve gelişmiş bir bataryaya sahip olacak. Bunun yanı sıra, “yeni özellikler” ekleneceği de söyleniyor ancak bu özelliklerle ilgili detaylar henüz netleşmiş değil.

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Galaxy Ring 2’nin olası çıkış haberleri ile birlikte, Apple’ın da benzer bir akıllı yüzük geliştirdiği iddiaları dikkat çekiyor. Apple’ın giyilebilir teknoloji konusunda yüzük ve bileklik tarzı ürünler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket, ayrıca, “band tipi” bir cihaz ile akıllı gözlük seçeneklerini de araştırıyor. Öte yandan ilk nesil Galaxy Ring ise nihayet Türkiye’ye geliyor. Halihazırda Türkiye sayfası açılan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ancak yakında satışların başlaması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Ring 2 beklenenden erken gelebilir