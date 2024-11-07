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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring 2 beklenenden erken gelebilir

    Yeni bir sızıntıya göre Samsung'un giyilebilir cihazı Galaxy Ring'in bir sonraki versiyonu için planlar hızlanmış olabilir. Aktarılanlara göre Galaxy Ring 2 beklenenden erken çıkabilir.
    Samsung Galaxy Ring 2 beklenenden erken gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki Galaxy Ring modelini beklenenden daha erken piyasaya süreceği konuşuluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan ilk Galaxy Ring'in ardından, güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy Ring 2'nin daha erken bir tarihte tüketicilere sunulması planlanıyor.

    Galaxy Ring 2 daha erken çıkabilir

    Samsung’un Galaxy S25 serisi ile birlikte Ocak ayında bir lansman yapma ihtimali düşük gözükse de, Temmuz ayında çıkması da ilk modelin zaman çizelgesine çok yakın olurdu. Bu da cihazın tanıtımı için Ocak ile Temmuz arasında başka bir tarihin mümkün olduğunu düşündürüyor. Samsung’un sadece bu ürün için bir etkinlik düzenlemesi pek olası değilken, yine de sürpriz bir Ocak lansmanı ihtimali de göz ardı edilmiyor.

    Galaxy Ring 2’nin çıkış tarihinin ötesinde, cihazda bazı önemli iyileştirmeler yapılacağı da belirtiliyor. İddialara göre, yeni model daha ince bir tasarıma ve gelişmiş bir bataryaya sahip olacak. Bunun yanı sıra, “yeni özellikler” ekleneceği de söyleniyor ancak bu özelliklerle ilgili detaylar henüz netleşmiş değil.

    Galaxy Ring 2’nin olası çıkış haberleri ile birlikte, Apple’ın da benzer bir akıllı yüzük geliştirdiği iddiaları dikkat çekiyor. Apple’ın giyilebilir teknoloji konusunda yüzük ve bileklik tarzı ürünler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket, ayrıca, “band tipi” bir cihaz ile akıllı gözlük seçeneklerini de araştırıyor. Öte yandan ilk nesil Galaxy Ring ise nihayet Türkiye’ye geliyor. Halihazırda Türkiye sayfası açılan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ancak yakında satışların başlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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