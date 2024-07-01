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Tam Boyutta Gör Samsung'un bu sene tanıttığı ve Galaxy S24 modellerinde kullanılan Exynos 2400, önemli gelişimler kaydederek beğeni toplamayı başarmıştı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Exynos 2500 ise başlamadan iptal olabilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir

Hatırlayanlar olacaktır, Samsung'un ilk 3nm GAA (Gate-All-Around) çipseti olan Exynos 2500'ün, Snapdragon 8 Gen 4'e ciddi bir rakip olabileceği söyleniyordu. Ancak son raporlara göre fabrikasyon sürecinde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil ve 3nm GAA verimi yüzde 20'nin altında seyrediyor. Bu da Galaxy S25 serisinin yalnızca Qualcomm işlemciyle tanıtılmasına neden olabilir.

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Daha önce olduğu gibi Samsung'un Galaxy S25 serisinde de çift yonga setli bir strateji benimseyeceği aktarılmıştı. Bu strateji, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'e olan bağımlılığı azaltacak ve şirketin çipset harcamalarını düşürecekti. Ancak MyDrivers raporlarına göre, Samsung'un 3nm GAA verimlerinde herhangi bir iyileşme görülmedi, bu yüzden şirketin hızlı bir şekilde plan değiştirmesi gerekecek.

MediaTek Dimensity serisi gündemde

Bildiğiniz gibi daha önce Galaxy S25 serisinde bir MediaTek işlemcinin bulunabileceğinden bahsetmiştik. Bu da okları Dimensity 9400'e çevirdi diyebiliriz. Bu aşamada, Samsung'un 3nm GAA verimini iyileştirip iyileştiremeyeceği belli değil. Her halükarda, Samsung'un seçeneklerinin tükendiğini ve Exynos 2500'ü zamanında üretemeyeceğini varsayarsak, Galaxy S25 modellerinde farklı bir yonga seti görmemiz muhtemel.

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Samsung Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir: İşte nedeni