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    Anlık Bildirim

    Samsung Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir: İşte nedeni

    Samsung Galaxy S25 serisine güç vermesi beklenen Exynos 2500, düşük verimlilik sorunları nedeniyle başlamadan iptal olabilir. Peki yeni nesil telefonlarda hangi işlemci bulunacak? İşte detaylar...
    Samsung Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu sene tanıttığı ve Galaxy S24 modellerinde kullanılan Exynos 2400, önemli gelişimler kaydederek beğeni toplamayı başarmıştı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Exynos 2500 ise başlamadan iptal olabilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir

    Hatırlayanlar olacaktır, Samsung'un ilk 3nm GAA (Gate-All-Around) çipseti olan Exynos 2500'ün, Snapdragon 8 Gen 4'e ciddi bir rakip olabileceği söyleniyordu. Ancak son raporlara göre fabrikasyon sürecinde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil ve 3nm GAA verimi yüzde 20'nin altında seyrediyor. Bu da Galaxy S25 serisinin yalnızca Qualcomm işlemciyle tanıtılmasına neden olabilir. 

    Daha önce olduğu gibi Samsung'un Galaxy S25 serisinde de çift yonga setli bir strateji benimseyeceği aktarılmıştı. Bu strateji, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'e olan bağımlılığı azaltacak ve şirketin çipset harcamalarını düşürecekti. Ancak MyDrivers raporlarına göre, Samsung'un 3nm GAA verimlerinde herhangi bir iyileşme görülmedi, bu yüzden şirketin hızlı bir şekilde plan değiştirmesi gerekecek.

    MediaTek Dimensity serisi gündemde

    Bildiğiniz gibi daha önce Galaxy S25 serisinde bir MediaTek işlemcinin bulunabileceğinden bahsetmiştik. Bu da okları Dimensity 9400'e çevirdi diyebiliriz. Bu aşamada, Samsung'un 3nm GAA verimini iyileştirip iyileştiremeyeceği belli değil. Her halükarda, Samsung'un seçeneklerinin tükendiğini ve Exynos 2500'ü zamanında üretemeyeceğini varsayarsak, Galaxy S25 modellerinde farklı bir yonga seti görmemiz muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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