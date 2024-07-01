Samsung Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir: İşte nedeni

Exynos 2500 başlamadan iptal olabilir
Hatırlayanlar olacaktır, Samsung'un ilk 3nm GAA (Gate-All-Around) çipseti olan Exynos 2500'ün, Snapdragon 8 Gen 4'e ciddi bir rakip olabileceği söyleniyordu. Ancak son raporlara göre fabrikasyon sürecinde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil ve 3nm GAA verimi yüzde 20'nin altında seyrediyor. Bu da Galaxy S25 serisinin yalnızca Qualcomm işlemciyle tanıtılmasına neden olabilir.
Daha önce olduğu gibi Samsung'un Galaxy S25 serisinde de çift yonga setli bir strateji benimseyeceği aktarılmıştı. Bu strateji, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'e olan bağımlılığı azaltacak ve şirketin çipset harcamalarını düşürecekti. Ancak MyDrivers raporlarına göre, Samsung'un 3nm GAA verimlerinde herhangi bir iyileşme görülmedi, bu yüzden şirketin hızlı bir şekilde plan değiştirmesi gerekecek.
MediaTek Dimensity serisi gündemde
Bildiğiniz gibi daha önce Galaxy S25 serisinde bir MediaTek işlemcinin bulunabileceğinden bahsetmiştik. Bu da okları Dimensity 9400'e çevirdi diyebiliriz. Bu aşamada, Samsung'un 3nm GAA verimini iyileştirip iyileştiremeyeceği belli değil. Her halükarda, Samsung'un seçeneklerinin tükendiğini ve Exynos 2500'ü zamanında üretemeyeceğini varsayarsak, Galaxy S25 modellerinde farklı bir yonga seti görmemiz muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.