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Tam Boyutta Gör Samsung'un bu sene tanıttığı ve Galaxy S24 modellerinde kullanılan Exynos 2400, önemli gelişimler kaydederek beğeni toplamayı başarmıştı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Exynos 2500 ise, son gelen raporlara göre gecikebilir. Peki Galaxy S25 modelleri hangi yonga setinden güç alacak? İşte detaylar...

Exynos 2500 rafa kalkabilir

DNet Korea'nın haberine göre Samsung, yıl sonuna kadar Exynos 2500 üretimini iyileştirmeyi planlıyor. Aktarıldığı kadarıyla çipin üretim verimi şu an için %20 seviyelerinde ve seri üretime geçebilmek için genellikle %60 veya daha fazlasına çıkarılması gerekiyor. Sektör analisti Ming-Chi Kuo ise, bu sorunun devam etmesi durumunda şirketin Snapdragon 8 Gen 4'e yönelmek zorunda olduğunu belirtti.

Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S serisi için yalnızca 2023 yılında yani Galaxy S23 serisinde Exynos kullanmadı. Galaxy S24 ve S24 Plus'ta ise Exynos 2400'e geçiş yapıldı ve beklenen daha iyi bir performans sergiledi.

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Exnoys 2500 projesine dönersek, "Solomon" adıyla biliniyor ve Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm (SF3) ve Gate-All-Around (GAA) teknolojisini kullanacak. Dolayısıyla Exynos 2500'den vazgeçmek, büyük bir kaynak israfına neden olurken, Samsung'un yarı iletken pazarındaki konumuna zarar verebilir.

Rapora göre Samsung'un üretim verimini artırmak için bu yılın ikinci yarısına kadar zamanı var. Niketim bu tarihte Snapdragon 8 Gen 4 hazır olacak. Bu doğrultuda Exynos 2500'ün Galaxy S25'te kullanılıp kullanılmayacağını doğrulamak için henüz çok erken.

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Samsung Exynos 2500 rafa kalkabilir: Verimlilik sorunları sürüyor