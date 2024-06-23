Samsung Exynos 2500 rafa kalkabilir: Verimlilik sorunları sürüyor

Exynos 2500 rafa kalkabilir
DNet Korea'nın haberine göre Samsung, yıl sonuna kadar Exynos 2500 üretimini iyileştirmeyi planlıyor. Aktarıldığı kadarıyla çipin üretim verimi şu an için %20 seviyelerinde ve seri üretime geçebilmek için genellikle %60 veya daha fazlasına çıkarılması gerekiyor. Sektör analisti Ming-Chi Kuo ise, bu sorunun devam etmesi durumunda şirketin Snapdragon 8 Gen 4'e yönelmek zorunda olduğunu belirtti.
Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S serisi için yalnızca 2023 yılında yani Galaxy S23 serisinde Exynos kullanmadı. Galaxy S24 ve S24 Plus'ta ise Exynos 2400'e geçiş yapıldı ve beklenen daha iyi bir performans sergiledi.
Exnoys 2500 projesine dönersek, "Solomon" adıyla biliniyor ve Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm (SF3) ve Gate-All-Around (GAA) teknolojisini kullanacak. Dolayısıyla Exynos 2500'den vazgeçmek, büyük bir kaynak israfına neden olurken, Samsung'un yarı iletken pazarındaki konumuna zarar verebilir.
Rapora göre Samsung'un üretim verimini artırmak için bu yılın ikinci yarısına kadar zamanı var. Niketim bu tarihte Snapdragon 8 Gen 4 hazır olacak. Bu doğrultuda Exynos 2500'ün Galaxy S25'te kullanılıp kullanılmayacağını doğrulamak için henüz çok erken.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.