Snapdragon 7 Gen 3, OLED ekran ve daha fazlası: Vivo S18 ve S18 Pro netleşti

Tam Boyutta Gör Vivo, yakın tarihte tanıtılan amiral gemisi Vivo X100 serisinin ardından odağını orta sınıf telefonlara çevirdi. Bu doğrultuda bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo S18 ve S18 Pro'nun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Şimdi lansman tarihi yaklaşırken, akıllı telefonların özellikleri internete sızdı.

Snapdragon 7 Gen 3, OLED ekran ve daha fazlası

Weibo'da paylaşılan sunum görüntülerine göre Vivo S18, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alacak. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu platform, selefi Snapdragon 7 Gen 1’e göre CPU performansında yüzde 15 iyileşme ve yüzde 20 güç tasarrufu sunuyor. Ek olarak Adreno GPU’da yüzde 50 daha hızlı.

Ayrıca 1+3+4 CPU dizilimine sahip işlemcide, 1 adet 2,63 GHz ARM Cortex-A715 ana çekirdek, 3 adet A715 performans çekirdeği (maksimum 2,4 GHz) ve 4 tane Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (maksimum 1,8 GHz) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında ise, 2.800 nit parlaklığa sahip OLED ekran ve 80W şarj destekli 5000mAh pil paketi yer alıyor. Ayrıca, 8 GB, 12 GB veya 16 GB olmak üzere üç RAM yapılandırması ve 256 GB veya 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunacak.

Vivo S18 Pro ise, amiral gemisi sınıfı Dimensity 9200+ yonga seti ve Vivo S18 ile benzer bellek yapılandırması ile tanıtılacak. Bu platforma ise 5.000mAh pil kapasitesi eşlik edecek. Kamera bölümüne gelecek olursak akıllı telefonun 50MP Sony IMX920 ana kameradan destek alacağı doğrulandı. Bu, amiral gemisi Vivo X100 ile aynı.

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Kısaca bu bilgiler, orta sınıf rekabetinde işlerin kızışacağını bizlere gösteriyor. Vivo S18 serisinin lansman tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Rekabet kızışıyor: Vivo S18 ve S18 Pro'nun özellikleri belli oldu