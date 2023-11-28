Snapdragon 7 Gen 3, OLED ekran ve daha fazlası: Vivo S18 ve S18 Pro netleşti

Snapdragon 7 Gen 3, OLED ekran ve daha fazlası
Weibo'da paylaşılan sunum görüntülerine göre Vivo S18, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alacak. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu platform, selefi Snapdragon 7 Gen 1’e göre CPU performansında yüzde 15 iyileşme ve yüzde 20 güç tasarrufu sunuyor. Ek olarak Adreno GPU’da yüzde 50 daha hızlı.
Ayrıca 1+3+4 CPU dizilimine sahip işlemcide, 1 adet 2,63 GHz ARM Cortex-A715 ana çekirdek, 3 adet A715 performans çekirdeği (maksimum 2,4 GHz) ve 4 tane Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (maksimum 1,8 GHz) bulunuyor.
Vivo S18 Pro ise, amiral gemisi sınıfı Dimensity 9200+ yonga seti ve Vivo S18 ile benzer bellek yapılandırması ile tanıtılacak. Bu platforma ise 5.000mAh pil kapasitesi eşlik edecek. Kamera bölümüne gelecek olursak akıllı telefonun 50MP Sony IMX920 ana kameradan destek alacağı doğrulandı. Bu, amiral gemisi Vivo X100 ile aynı.
Kısaca bu bilgiler, orta sınıf rekabetinde işlerin kızışacağını bizlere gösteriyor. Vivo S18 serisinin lansman tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.