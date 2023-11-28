Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 7 Gen 3, OLED ekran ve daha fazlası: Vivo S18 ve S18 Pro netleşti

    Vivo'nun merakla beklenen orta sınıf telefonları Vivo S18 ve S18 Pro'nun özellikleri internete sızdı. Her iki telefon, amiral gemisi sınıfı kamera, OLED ekran ve daha fazlasıyla geliyor.

    Rekabet kızışıyor: Vivo S18 ve S18 Pro'nun özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Vivo, yakın tarihte tanıtılan amiral gemisi Vivo X100 serisinin ardından odağını orta sınıf telefonlara çevirdi. Bu doğrultuda bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo S18 ve S18 Pro'nun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Şimdi lansman tarihi yaklaşırken, akıllı telefonların özellikleri internete sızdı. 

    Snapdragon 7 Gen 3, OLED ekran ve daha fazlası

    Weibo'da paylaşılan sunum görüntülerine göre Vivo S18, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alacak. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu platform, selefi Snapdragon 7 Gen 1’e göre CPU performansında yüzde 15 iyileşme ve yüzde 20 güç tasarrufu sunuyor. Ek olarak Adreno GPU’da yüzde 50 daha hızlı.

    Ayrıca 1+3+4 CPU dizilimine sahip işlemcide, 1 adet 2,63 GHz ARM Cortex-A715 ana çekirdek, 3 adet A715 performans çekirdeği (maksimum 2,4 GHz) ve 4 tane Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (maksimum 1,8 GHz) bulunuyor.

    Rekabet kızışıyor: Vivo S18 ve S18 Pro'nun özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında ise, 2.800 nit parlaklığa sahip OLED ekran ve 80W şarj destekli 5000mAh pil paketi yer alıyor. Ayrıca, 8 GB, 12 GB veya 16 GB olmak üzere üç RAM yapılandırması ve 256 GB veya 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunacak. 

    Vivo S18 Pro ise, amiral gemisi sınıfı Dimensity 9200+ yonga seti ve Vivo S18 ile benzer bellek yapılandırması ile tanıtılacak. Bu platforma ise 5.000mAh pil kapasitesi eşlik edecek. Kamera bölümüne gelecek olursak akıllı telefonun 50MP Sony IMX920 ana kameradan destek alacağı doğrulandı. Bu, amiral gemisi Vivo X100 ile aynı.

    Kısaca bu bilgiler, orta sınıf rekabetinde işlerin kızışacağını bizlere gösteriyor. Vivo S18 serisinin lansman tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    japonca aşk kelimeleri dead space türkçe yama köyde internet altyapısı yok ne yapmalıyım call of duty black ops 2 türkçe yama courier 1.5 mi 1.6 mı yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız