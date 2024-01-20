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    Anlık Bildirim

    Google, beşinci nesil Tensor işlemcisini test etmeye başladı

    Geçtiğimiz yıllarda Snapdragon markasını terk eden Google, Pixel cihazlarında Samsung ile birlikte tasarladığı işlemcilere geçiş yapmıştı. Firma, önümüzdeki yıllarda Samsung'u da terk etmek istiyor.
    Pixel 10 serisinde kullanılacak Tensor G5 için testler başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasını baştan aşağı yenileyen Google, bu süreçte Qualcomm Snapdragon işlemcilerini terk etmişti. Bunun üzerine firma, Samsung’un Exynos yonga setlerini özelleştirerek Pixel serisinde Tensor yonga setini kullanmaya başlamıştı. Bu süreçte 3 farklı Tensor işlemci üreten firma, yakında Samsung’u bu markadan uzaklaştırmayı düşünüyor.

    Google Pixel 10’da kullanılacak Tensor G5 Exynos temelli olmayacak

    Geçtiğimiz aylarda beşinci nesil Google Tensor’un TSMC tarafından üretileceği ortaya çıkmıştı. Economic Daily tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Google, tamamen kendi tasarladığı Tensor G5’in ilk versiyonunu test amaçlı KYEC’e gönderdi. Bahsi geçen yonga setinin ilk olarak Pixel 10 cihazlarında kullanılması bekleniyor.

    Pixel 10 serisinde kullanılacak Tensor G5 için testler başladı Tam Boyutta Gör
    Eğer bu iddia doğruysa, beşinci nesil Tensor Google’ın kendi başına tasarladığı ilk yonga seti olacak. Şimdiye kadarki tüm Tensor çipleri, üst seviye Exynos çiplerini temel alıyordu. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Tensor G4 de Samsung’un Galaxy S24 serisinde kullandığı Exynos 2400 çip setini temel alacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    dideral bırakınca ne olur razer cobra pro alınır mı üniversiteler hafta sonu açık mı yürüyüş yaparken bacaklar neden kaşınır 50 cc motor alacaklara tavsiyeler

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