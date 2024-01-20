Google, beşinci nesil Tensor işlemcisini test etmeye başladı

Google Pixel 10’da kullanılacak Tensor G5 Exynos temelli olmayacak
Geçtiğimiz aylarda beşinci nesil Google Tensor’un TSMC tarafından üretileceği ortaya çıkmıştı. Economic Daily tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Google, tamamen kendi tasarladığı Tensor G5’in ilk versiyonunu test amaçlı KYEC’e gönderdi. Bahsi geçen yonga setinin ilk olarak Pixel 10 cihazlarında kullanılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.