Google, beşinci nesil Tensor işlemcisini test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Pixel markasını baştan aşağı yenileyen Google, bu süreçte Qualcomm Snapdragon işlemcilerini terk etmişti. Bunun üzerine firma, Samsung’un Exynos yonga setlerini özelleştirerek Pixel serisinde Tensor yonga setini kullanmaya başlamıştı. Bu süreçte 3 farklı Tensor işlemci üreten firma, yakında Samsung’u bu markadan uzaklaştırmayı düşünüyor.

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Google Pixel 10’da kullanılacak Tensor G5 Exynos temelli olmayacak

Geçtiğimiz aylarda beşinci nesil Google Tensor’un TSMC tarafından üretileceği ortaya çıkmıştı. Economic Daily tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Google, tamamen kendi tasarladığı Tensor G5’in ilk versiyonunu test amaçlı KYEC’e gönderdi. Bahsi geçen yonga setinin ilk olarak Pixel 10 cihazlarında kullanılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Eğer bu iddia doğruysa, beşinci nesil Tensor Google’ın kendi başına tasarladığı ilk yonga seti olacak. Şimdiye kadarki tüm Tensor çipleri, üst seviye Exynos çiplerini temel alıyordu. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Tensor G4 de Samsung’un Galaxy S24 serisinde kullandığı Exynos 2400 çip setini temel alacak.

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Pixel 10 serisinde kullanılacak Tensor G5 için testler başladı