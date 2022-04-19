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    Samsung, giriş seviyesi telefonlarında daha çok Exynos kullanacak

    Son yıllarda MediaTek’in popülerliğinden rahatsız olan firmalar, liderliği kapmaya çalışıyorlar.Bu doğrultuda Samsung, Exynos işlemcilerini daha fazla telefonda kullanacak
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    Samsung, Exynos kullanımını arttırmaya hazırlanıyor
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    Son yıllarda MediaTek, Helio ve Dimensity serileri ile hem üst seviye hem giriş ve orta seviyede inanılmaz bir pazar payı yakalamış durumda. Özellikle Snapdragon ve Samsung’u etkileyen bu yükseliş, firmalarda strateji değişikliğine yol açmışa benziyor. Bu doğrultuda Samsung, Exynos işlemcilerinin kullanımı arttıracak.

    Exynos’lu telefon sayısı artacak

    2021 yılında en çok satılan akıllı telefon olan Galaxy A12, MediaTek’in pazarda büyümesine yol açmış oldu. 50 milyondan fazla satılan Helio P35 işlemcili Galaxy A12, MediaTek için büyük bir başarı oldu. Bu doğrultuda Samsung, Galaxy A13 için iki farklı versiyon tanıttı ve bir tanesinde Exynos 850 işlemcisini kullandı.

    Samsung, Exynos kullanımını arttırmaya hazırlanıyor
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    Samsung’un giriş seviyesindeki pazar payı oldukça yüksek, bu nedenle firma MediaTek’ten kendi işlemcilerine geçiş yaparak hem Exynos kullanımını arttıracak hem de MediaTek’in büyümesini yavaşlatacak. Oldukça beğenilen Galaxy A53 ve Galaxy A33’te Exynos 1280 işlemcisini kullanan Samsung, Dimensity 900 işlemcisi ile oldukça iyi rekabet ediyor. Bakalım MediaTek, mobil işlemci pazarına korku salmaya devam edebilecek mi.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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