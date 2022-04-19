Samsung, giriş seviyesi telefonlarında daha çok Exynos kullanacak

Son yıllarda MediaTek, Helio ve Dimensity serileri ile hem üst seviye hem giriş ve orta seviyede inanılmaz bir pazar payı yakalamış durumda. Özellikle Snapdragon ve Samsung’u etkileyen bu yükseliş, firmalarda strateji değişikliğine yol açmışa benziyor. Bu doğrultuda Samsung, Exynos işlemcilerinin kullanımı arttıracak.
Exynos’lu telefon sayısı artacak
2021 yılında en çok satılan akıllı telefon olan Galaxy A12, MediaTek’in pazarda büyümesine yol açmış oldu. 50 milyondan fazla satılan Helio P35 işlemcili Galaxy A12, MediaTek için büyük bir başarı oldu. Bu doğrultuda Samsung, Galaxy A13 için iki farklı versiyon tanıttı ve bir tanesinde Exynos 850 işlemcisini kullandı.
Samsung’un giriş seviyesindeki pazar payı oldukça yüksek, bu nedenle firma MediaTek’ten kendi işlemcilerine geçiş yaparak hem Exynos kullanımını arttıracak hem de MediaTek’in büyümesini yavaşlatacak. Oldukça beğenilen Galaxy A53 ve Galaxy A33’te Exynos 1280 işlemcisini kullanan Samsung, Dimensity 900 işlemcisi ile oldukça iyi rekabet ediyor. Bakalım MediaTek, mobil işlemci pazarına korku salmaya devam edebilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler