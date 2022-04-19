Samsung, giriş seviyesi telefonlarında daha çok Exynos kullanacak

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Son yıllarda MediaTek, Helio ve Dimensity serileri ile hem üst seviye hem giriş ve orta seviyede inanılmaz bir pazar payı yakalamış durumda. Özellikle Snapdragon ve Samsung’u etkileyen bu yükseliş, firmalarda strateji değişikliğine yol açmışa benziyor. Bu doğrultuda Samsung, Exynos işlemcilerinin kullanımı arttıracak.

Exynos’lu telefon sayısı artacak

2021 yılında en çok satılan akıllı telefon olan Galaxy A12, MediaTek’in pazarda büyümesine yol açmış oldu. 50 milyondan fazla satılan Helio P35 işlemcili Galaxy A12, MediaTek için büyük bir başarı oldu. Bu doğrultuda Samsung, Galaxy A13 için iki farklı versiyon tanıttı ve bir tanesinde Exynos 850 işlemcisini kullandı.

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Samsung’un giriş seviyesindeki pazar payı oldukça yüksek, bu nedenle firma MediaTek’ten kendi işlemcilerine geçiş yaparak hem Exynos kullanımını arttıracak hem de MediaTek’in büyümesini yavaşlatacak. Oldukça beğenilen Galaxy A53 ve Galaxy A33’te Exynos 1280 işlemcisini kullanan Samsung, Dimensity 900 işlemcisi ile oldukça iyi rekabet ediyor. Bakalım MediaTek, mobil işlemci pazarına korku salmaya devam edebilecek mi.

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Samsung, Exynos kullanımını arttırmaya hazırlanıyor