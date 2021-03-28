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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Free uygulamasına 75.000'den fazla podcast eklendi

    Teknoloji devi Samsung'un birçok hizmete tek bir yerden erişim sağlamanıza olanak tanıyan Free uygulamasına Listen sekmesi altında 75.0000 podcast eklendi.
    28 Mart 2021, 23:00 (1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Free uygulamasına 75.000'den fazla podcast eklendi
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    Samsung, daha önce Samsung Daily olarak bilinen ve haberler, oyunlar, videolar ve daha birçok içeriğe erişim sağlamanıza olanak tanıyan Free uygulamasına yeni bir bölüm daha ekliyor. Uygulama artık Listen sekmesi altına eklenen bir podcast bölümü içeriyor.

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    Samsung Free'de podcast içerikleri

    Resmi olarak Samsung Podcast'ler olarak adlandırılan bölüm, Galaxy S21, S20, S10 ve Note 20, Note 10 cihazları için erişilebilir durumda. Şirket, Samsung Free uygulamasındaki podcast bölümüne 75.000'den fazla içerik koydu. Tamamı ücretsiz olan Samsung Podcast'ler, komedi, suç, haberler ve spor gibi farklı türlere sahip.

    Samsung Free uygulamasında, podcast bölümünün yer aldığı Listen sekmesi ile beraber 3 sekme daha yer alıyor. Watch sekmesinde izleyebileceğiz birçok program, Read sekmesinde okuyabileceğiniz En son haberleri ve trendler, Play sekmesinde ise oynayabileceğiniz Football FRVR, Space Breaker, Penguin Dash gibi oyunlar bulunuyor.

    Yalnızca Android 11 ve One UI 3.0 güncellemeleri yüklü cihazlar, Samsung Free uygulamasına erişim sağlayabiliyor.



    https://www.gizchina.com/2021/03/27/listen-to-75000-podcasts-for-free-on-the-samsung-free-app/
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