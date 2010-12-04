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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, G. Kore'deki satışlardan da memnun: 2.3 milyon Galaxy S, 100.000 Galaxy TAB

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Küresel cep telefonu pazarında ikincilik koltuğunda oturmayı sürdüren Samsung, hemen her ay olduğu gibi ana vatanındaki satış rakamlarını duyurdu.

Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre 5 ay önce Güney Kore pazarına giriş yapan Galaxy S 2.3 milyon, GT-P1000 Galaxy TAB 100.000, Corby serisi 1.6 milyon, SHW-A130 650.000, Nori serisi 450.000 satış seviyesine ulaşmış durumda. Android işletim sistemli Galaxy S'nin firmanın en başarılı lansmanlarından birisi olduğunu söylersek yanlış olmaz. Daha önceki haberlerimizde Güney Kore'de ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000, 33. günde 500.000 ve 70. günde 1 milyon Galaxy S satıldığını sizlerle paylaşmıştık.


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DH Misafiri 8 yıl
Fotoğrafa bakınca neden güney korede Galaxy S ve Galaxy Tab`ı çok sattıklarını anlamak zor değil!
:D
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orçotüsi5 8 yıl
Fotoğrafa bakınca neden Güney Kore`de Galaxy S ve Galaxy Tab`ı çok sattıklarını anlamak zor değil!
:D
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