Samsung, G. Kore'deki satışlardan da memnun: 2.3 milyon Galaxy S, 100.000 Galaxy TAB

Küresel cep telefonu pazarında ikincilik koltuğunda oturmayı sürdüren Samsung, hemen her ay olduğu gibi ana vatanındaki satış rakamlarını duyurdu.

Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre 5 ay önce Güney Kore pazarına giriş yapan Galaxy S 2.3 milyon, GT-P1000 Galaxy TAB 100.000, Corby serisi 1.6 milyon, SHW-A130 650.000, Nori serisi 450.000 satış seviyesine ulaşmış durumda. Android işletim sistemli Galaxy S'nin firmanın en başarılı lansmanlarından birisi olduğunu söylersek yanlış olmaz. Daha önceki haberlerimizde Güney Kore'de ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000, 33. günde 500.000 ve 70. günde 1 milyon Galaxy S satıldığını sizlerle paylaşmıştık.