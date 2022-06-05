Motorola Moto g GO'nun görselleri sızdırıldı

Motorola her geçen gün ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bunların bir yenisi de alt segmente hitap eden Motorola Moto g GO. Gelin Motorola'nın yeni modeli Moto g GO'ya yakından bakalım.
Moto g GO, güncel tasarıma sahip olmayacak
Bugün karşımıza çıkan Motorola Moto g GO'nun görselleri her ne kadar uygun fiyatlı bir cihaz görmek istesek de kullanıcıları memnun etmiyor. Alt segmente hitap etmek isteyen Motorola, Moto g GO modeliyle iş görecek bir akıllı telefonu pazara sokmaya hazırlanıyor. Ancak cihazın tasarımı günümüz modellerine göre daha farklı.
Aslında birkaç yıl önce kullanılan bu tasarım, günümüzde birçok markanın yeni modelleri arasında bulunmuyor. Motorola görünüşe göre daha uygun fiyatlı bir model ortaya koyabilmek için tekrar bu retro tasarıma dönüş yapmış. Kalın çerçevelere sahip Moto g Go ön tarafında 5MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Ayrıca bu kamera damla çentikli.
Arka tarafında dikey konumlandırılmış kamera grubuna sahip olan cihaz, kasanın hemen ortasında bir Motorola logosuna sahip. Tahminlere göre 13MP + 2MP olarak şekillenecek olan bu kamera grubu sadece görüntü kaydetmek isteyenler için yeterli olacak. Ancak profesyonel bir sonuç beklemek doğru olmayacaktır. Son olarak USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı bilinen Motorola Moto g Go'nun parmak izi sensörünün de olduğu söyleniliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.