Motorola Moto g GO'nun görselleri sızdırıldı

Motorola her geçen gün ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bunların bir yenisi de alt segmente hitap eden Motorola Moto g GO. Gelin Motorola'nın yeni modeli Moto g GO'ya yakından bakalım.

Moto g GO, güncel tasarıma sahip olmayacak

Bugün karşımıza çıkan Motorola Moto g GO'nun görselleri her ne kadar uygun fiyatlı bir cihaz görmek istesek de kullanıcıları memnun etmiyor. Alt segmente hitap etmek isteyen Motorola, Moto g GO modeliyle iş görecek bir akıllı telefonu pazara sokmaya hazırlanıyor. Ancak cihazın tasarımı günümüz modellerine göre daha farklı.

Aslında birkaç yıl önce kullanılan bu tasarım, günümüzde birçok markanın yeni modelleri arasında bulunmuyor. Motorola görünüşe göre daha uygun fiyatlı bir model ortaya koyabilmek için tekrar bu retro tasarıma dönüş yapmış. Kalın çerçevelere sahip Moto g Go ön tarafında 5MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Ayrıca bu kamera damla çentikli.

Arka tarafında dikey konumlandırılmış kamera grubuna sahip olan cihaz, kasanın hemen ortasında bir Motorola logosuna sahip. Tahminlere göre 13MP + 2MP olarak şekillenecek olan bu kamera grubu sadece görüntü kaydetmek isteyenler için yeterli olacak. Ancak profesyonel bir sonuç beklemek doğru olmayacaktır. Son olarak USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı bilinen Motorola Moto g Go'nun parmak izi sensörünün de olduğu söyleniliyor.

