Samsung Galaxy A04 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Galaxy A04 için Android 13 güncellemesi yayınlandı
Android 13 güncellemesi Galaxy A04 için A045FXXU1BWB1 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren bu yeni sürüm, şu anda Kazakistan pazarında bulunan kullanıcılara ulaşmaya başladı.
Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni güvenlik geliştirmelerine ek olarak bildirimler için daha büyük simgeler, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, widget yığınlama özelliği ve daha akıcı animasyonlar ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy A04,iki büyük Android güncellemesi daha alacak.
Yeni sürüm ilk etapta Kazakistan pazarında yayınlandığından Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. Bu nedenle Galaxy F04 kullanıcıları için Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri üzerinden yeni güncellemeyi aralıklarla kontrol etmelerini öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah