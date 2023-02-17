Tam Boyutta Gör Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini amiral gemisi ve orta sınıf Galaxy telefonlara ulaştıran Samsung, uyumlu tüm cihazlar için çalışmalarına hız vermiş durumda. An itibariyle bütçe modellere odaklanan şirket, geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Galaxy A04 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Galaxy A04 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Android 13 güncellemesi Galaxy A04 için A045FXXU1BWB1 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren bu yeni sürüm, şu anda Kazakistan pazarında bulunan kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı 1 hf. önce eklendi

Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni güvenlik geliştirmelerine ek olarak bildirimler için daha büyük simgeler, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, widget yığınlama özelliği ve daha akıcı animasyonlar ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy A04,iki büyük Android güncellemesi daha alacak.

Yeni sürüm ilk etapta Kazakistan pazarında yayınlandığından Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. Bu nedenle Galaxy F04 kullanıcıları için Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri üzerinden yeni güncellemeyi aralıklarla kontrol etmelerini öneriyoruz.

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Samsung Galaxy A04 için Android 13 güncellemesi yayınlandı