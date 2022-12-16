Samsung Galaxy A04e satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A04e neler sunuyor?
Damla çentikli telefonları sevenlere hitap eden bu akıllı telefonda sekiz çekirdekli bir işlemci var. Bu işlemcinin MediaTek Helio G35 olduğu duyurulmuştu. Kendisinin yapısında 2.3 GHz hızında çalıştırılan 64-bit ARM Cortex A53 isimli çekirdekler var.
1080 x 2400 piksele kadar ekran çözünürlüğüne ev sahiplipi yapabilen bu yonga seti özellikle fiyatı uygun olarak nitelendirilen akıllı telefon modellerine güç veriyor. 5000 mAh'lik bir batarya ile kutusundan çıkan Samsung Galaxy A04e'nin bütün özellikleri yukarıdaki içeriğimizde mevcut.
Samsung Galaxy A04e fiyatı
Samsung Türkiye'nin resmî sitesinde bulunabilen bu ürün 4399 TL karşılığında satın alınabiliyor.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...