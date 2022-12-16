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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A04e satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı

    Galaxy serisinin yeni üyesi olan Samsung Galaxy A04e hem fiyatı hem de basın görselleri ile ortaya çıktı. Bütçe dostu olarak nitelendirilen bu akıllı telefon ne kadar? İşte cevap:
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    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e hem fiyatı hem de dış görünüşü ile uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinin bulunduğu ilgili pazarda yerini aldı. Bakır, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği eşliğinde kullanıcıların karşısına çıkan bu modelde 128 GB depolama alanı mevcut.

    Samsung Galaxy A04e neler sunuyor?

    Damla çentikli telefonları sevenlere hitap eden bu akıllı telefonda sekiz çekirdekli bir işlemci var. Bu işlemcinin MediaTek Helio G35 olduğu duyurulmuştu. Kendisinin yapısında 2.3 GHz hızında çalıştırılan 64-bit ARM Cortex A53 isimli çekirdekler var.

    1080 x 2400 piksele kadar ekran çözünürlüğüne ev sahiplipi yapabilen bu yonga seti özellikle fiyatı uygun olarak nitelendirilen akıllı telefon modellerine güç veriyor. 5000 mAh'lik bir batarya ile kutusundan çıkan Samsung Galaxy A04e'nin bütün özellikleri yukarıdaki içeriğimizde mevcut.

    Samsung Galaxy A04e fiyatı

    Samsung Türkiye'nin resmî sitesinde bulunabilen bu ürün 4399 TL karşılığında satın alınabiliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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