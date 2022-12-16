Samsung Galaxy A04e hem fiyatı hem de dış görünüşü ile uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinin bulunduğu ilgili pazarda yerini aldı. Bakır, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği eşliğinde kullanıcıların karşısına çıkan bu modelde 128 GB depolama alanı mevcut.

Samsung Galaxy A04e özellikleri ve batarya kapasitesi belli oldu 1 ay önce eklendi

Samsung Galaxy A04e neler sunuyor?

Damla çentikli telefonları sevenlere hitap eden bu akıllı telefonda sekiz çekirdekli bir işlemci var. Bu işlemcinin MediaTek Helio G35 olduğu duyurulmuştu. Kendisinin yapısında 2.3 GHz hızında çalıştırılan 64-bit ARM Cortex A53 isimli çekirdekler var.

1080 x 2400 piksele kadar ekran çözünürlüğüne ev sahiplipi yapabilen bu yonga seti özellikle fiyatı uygun olarak nitelendirilen akıllı telefon modellerine güç veriyor. 5000 mAh'lik bir batarya ile kutusundan çıkan Samsung Galaxy A04e'nin bütün özellikleri yukarıdaki içeriğimizde mevcut.

Samsung Galaxy A04e fiyatı

Samsung Türkiye'nin resmî sitesinde bulunabilen bu ürün 4399 TL karşılığında satın alınabiliyor.

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Samsung Galaxy A04e satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı