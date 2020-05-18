Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu

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Samsung, bütçe dostu Galaxy A11'i geçtiğimiz Mart ayında tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de akıllı telefonun fiyat etiketine netlik kazandırdı.

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Galaxy A11'in 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu Taylan'da 163 dolara satılmaya başlandı. Akıllı telefonun ne zaman Avrupa pazarında piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak bu ay sonuna kadar gelebileceği belirtiliyor.

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Samsung Galaxy A11 Özellikleri

Kısaca hatırlatmak gerekirse cihaz, 1560 × 720 piksel çözünürlükte 6.4 inç Infinity-O ekran, arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 15 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil ve USB-C bağlantı noktası içeriyor.

Gücünü 1.8 GHz saat frekansına sahip 8 çekirdekli işlemcisinden alan Galaxy A11'in arka panelinde 13 megapiksel + 2 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

https://news.samsung.com/th/galaxy-a31-and-galaxy-a11

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