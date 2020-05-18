Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu

    Mart ayında resmiyet kazanan Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi açıklanmamıştı. Bütçe dostu akıllı telefonun nasıl bir fiyatla satışa sunulacağı netleşti.
    7 sa.
    1b
    9
    5
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, bütçe dostu Galaxy A11'i geçtiğimiz Mart ayında tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de akıllı telefonun fiyat etiketine netlik kazandırdı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı

    Ayrıca Bkz. "Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı"

    Galaxy A11'in 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu Taylan'da 163 dolara satılmaya başlandı. Akıllı telefonun ne zaman Avrupa pazarında piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak bu ay sonuna kadar gelebileceği belirtiliyor.

    Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A11 Özellikleri

    Kısaca hatırlatmak gerekirse cihaz, 1560 × 720 piksel çözünürlükte 6.4 inç Infinity-O ekran, arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 15 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil ve USB-C bağlantı noktası içeriyor.

    Gücünü 1.8 GHz saat frekansına sahip 8 çekirdekli işlemcisinden alan Galaxy A11'in arka panelinde 13 megapiksel + 2 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.



    https://news.samsung.com/th/galaxy-a31-and-galaxy-a11 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rwo (rwo ) 6 sa. en beğenilen
    2000tl ye alabilirsen şükret.Yakında amiral gemisi telefonları kiralayan firmalar çıkarsa şaşırmayın merak gidermek için kiralarız artık.Çünki bu şartlarda bir s20 ultra,11 pro max alamayacağımız ortada.11 pro max yerine yeni evli bir çift beyaz eşyasını dizer makül ürünler seçerse.
    2000tl ye alabilirsen şükret.Yakında amiral gemisi telefonları kiralayan firmalar çıkarsa şaşırmayın merak gidermek için kiralarız artık.Çünki bu şartlarda bir ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Virtual Reality 1 sa. rwo
    Var zaten.

    "Rent a Smartphone" diye aratın, kiralama hizmeti veren bir çok site çıkıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 6 sa. en beğenilen
    2000tl ye alabilirsen şükret.Yakında amiral gemisi telefonları kiralayan firmalar çıkarsa şaşırmayın merak gidermek için kiralarız artık.Çünki bu şartlarda bir s20 ultra,11 pro max alamayacağımız ortada.11 pro max yerine yeni evli bir çift beyaz eşyasını dizer makül ürünler seçerse.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Virtual Reality 1 sa. rwo
    Var zaten.

    "Rent a Smartphone" diye aratın, kiralama hizmeti veren bir çok site çıkıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esqhia 6 sa.
    Bizde sadece vergisi 200 birim..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 6 sa.
    adamlar 163 birim paraya idare eder bir telefon alabiliyorlar. Bizde 1500 lira olur en az.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 46 dk. PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz 2 sa. Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor 3 sa. Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak 3 sa. Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı 4 sa. FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı 4 sa. 2si Bilmez | Normal-Leşme! 4 sa. Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak 4 sa. iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler 4 sa. 18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor 5 sa. 2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 5 sa. Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor 5 sa. Monster'da Bu Hafta - Hellblade: Senua's Sacrifice 6 sa. The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 7 sa. Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu Sonraki Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı 8 sa. Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi 8 sa. Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı 9 sa. Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor 9 sa. Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir 9 sa. Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor 10 sa. Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu 10 sa. Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı 11 sa. Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı 11 sa. Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi 12 sa. Realme TV'nin ilk görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 12 sa. Çin karşı atağa geçiyor: Apple ve Qualcomm kara listede 13 sa. ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize 13 sa. Daha uygun 5G telefonlar için MediaTek Dimensity 820 duyuruldu 14 sa. Karşınızda yeni Porsche 911 Targa 4 ve Targa 4S 15 sa. WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu 16 sa. Huawei’ye bir darbe de Kirin yonga setinden gelebilir 17 sa. Olimpiyatlar ertelendi ama Sonic yarışlara devam ediyor 22 sa. ABD Uzay Kuvvetleri, 'gizemli' uzay aracı X-37B'yi yörüngeye gönderdi 1 gün GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi