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Samsung önümüzdeki günlerde 4G destekli yeni modeli Samsung Galaxy A13 4G tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl A13 5G ile piyasaya çıkan Samsung, bu yıl A13'ün 4G destekli modeli ile karşımıza çıkacak. İşte Galaxy A13 4G'nin tüm özellikleri.

Samsung Galaxy A13 4G ve Galaxy M23 5G resmi olarak doğrulandı 19 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy A13 4G'nin muhtemel özellikleri

Samsung'un yeni alt segment modeli Samsung Galaxy A13 4G, bugün gelen bilgilere göre Exynos 850 yonga seti ile birlikte geliyor. 4GB RAM bellek ile bu işlemciyi destekleyen Galaxy A13 4G, 64GB depolamaya sahip olacak. Aynı zamanda bir microSD kart ile depolamasını genişletebilecek olan Galaxy A13 4G, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik pilinden alıyor. Ve bu pil için 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde LCDbir ekran taşıyan Samsung Galaxy A13 4G, 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekran, 8MP'lik bir ön kamerayı da üzerinde taşıyacak. 5MP ultra geniş açılı sensörün yanında 2MP makro ve 2MP derinlik sensörüne sahip olan Galaxy A13 4G, ana kamera olarak 48MP'lik bir sensör kullanıyor. Görünüşe göre 200 Euro fiyat etiketine sahip olacak olan Samsung Galaxy A13 4G, Android 12 işletim sistemine sahip olacak.

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Samsung Galaxy A13 4G'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı