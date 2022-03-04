Samsung Galaxy A13 4G'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Samsung önümüzdeki günlerde 4G destekli yeni modeli Samsung Galaxy A13 4G tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl A13 5G ile piyasaya çıkan Samsung, bu yıl A13'ün 4G destekli modeli ile karşımıza çıkacak. İşte Galaxy A13 4G'nin tüm özellikleri.
Samsung Galaxy A13 4G'nin muhtemel özellikleri
Samsung'un yeni alt segment modeli Samsung Galaxy A13 4G, bugün gelen bilgilere göre Exynos 850 yonga seti ile birlikte geliyor. 4GB RAM bellek ile bu işlemciyi destekleyen Galaxy A13 4G, 64GB depolamaya sahip olacak. Aynı zamanda bir microSD kart ile depolamasını genişletebilecek olan Galaxy A13 4G, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik pilinden alıyor. Ve bu pil için 15W hızlı şarj desteği sunuyor.
Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde LCDbir ekran taşıyan Samsung Galaxy A13 4G, 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekran, 8MP'lik bir ön kamerayı da üzerinde taşıyacak. 5MP ultra geniş açılı sensörün yanında 2MP makro ve 2MP derinlik sensörüne sahip olan Galaxy A13 4G, ana kamera olarak 48MP'lik bir sensör kullanıyor. Görünüşe göre 200 Euro fiyat etiketine sahip olacak olan Samsung Galaxy A13 4G, Android 12 işletim sistemine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..