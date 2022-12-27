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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A13 5G için Android 13 güncellemesi başladı

    Samsung, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Galaxy A13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşte bütçe dostu telefonun kazandığı yeni özellikler
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    Samsung Galaxy A13 5G için Android 13 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Android 13 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, amiral gemisi ve orta segment telefonların ardından gözünü bütçe dostu modellere çevirdi. Şimdi de Güney Kore’li geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Galaxy A13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.

    Galaxy A13 5G için Android 13 güncellemesi başladı

    Android 13 güncellemesi Galaxy A13 için A135FXXU2BVL2 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren bu yeni sürüm, Avusturya, Hırvatistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık’ta yer alan kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde ise ülkemiz ve daha fazla bölgede kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

    Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni güvenlik geliştirmelerine ek olarak bildirimler için daha büyük simgeleryeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleriwidget yığınlama özelliği ve daha akıcı animasyonlar ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy A13, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 8 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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