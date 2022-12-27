Samsung Galaxy A13 5G için Android 13 güncellemesi başladı

Galaxy A13 5G için Android 13 güncellemesi başladı
Android 13 güncellemesi Galaxy A13 için A135FXXU2BVL2 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren bu yeni sürüm, Avusturya, Hırvatistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık’ta yer alan kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde ise ülkemiz ve daha fazla bölgede kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.
Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni güvenlik geliştirmelerine ek olarak bildirimler için daha büyük simgeler, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, widget yığınlama özelliği ve daha akıcı animasyonlar ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy A13, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d