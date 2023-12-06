Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, bütçe odaklı Galax A serisi üzerinde yeniliklerini sürdürüyor. Bu bağlamda Galaxy A15 ve Galaxy A25 modelleri çok yakında karşımıza çıkacak. Şimdi lansmana sayılı günler kala, Galaxy A15'in tasarımı, beklenen fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu.

Galaxy A15'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri sayesinde Galaxy A15 5G ve 4G'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun renk seçenekleri ve özelliklerini bizlere gösteriyor. Buna göre her iki telefon, üçlü kamera kurulumu ve Infinity-U ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin 6,5 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacağı doğrulandı.

Sarı, mavi ve siyah renklerinde görüntülenen telefonun Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Ön yüzüne ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP sensör eşlik edecek.

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Galaxy A15 4G ve 5G, sırasıyla Helio G99 ve Dimensity 6100+ yonga setinden güç alacak. Bu kurulum ise 6GB'a kadar RAM, 128GB depolama ve 25W şarjlı 5.000 mAh pil paketi ile destekleniyor. Kutusundan ise Android 13 ile çıkacak telefonun beş yıllık yazılım güncellemesi ile alacağını belirtelim.

Galaxy A15 fiyatı ve çıkış tarihi

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A15 5G, önümüzdeki Ocak ayında 149 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. 4G destekli sürümün ise Şubat ayına kadar vitrine çıkacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy A15'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı