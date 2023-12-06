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    Samsung Galaxy A15'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy A15 yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Samsung Galaxy A15'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, bütçe odaklı Galax A serisi üzerinde yeniliklerini sürdürüyor. Bu bağlamda Galaxy A15 ve Galaxy A25 modelleri çok yakında karşımıza çıkacak. Şimdi lansmana sayılı günler kala, Galaxy A15'in tasarımı, beklenen fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu.

    Galaxy A15'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Kaçıranlar için daha önce yayınlanan 3D CAD görselleri sayesinde Galaxy A15 5G ve 4G'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntı ise, akıllı telefonun renk seçenekleri ve özelliklerini bizlere gösteriyor. Buna göre her iki telefon, üçlü kamera kurulumu ve Infinity-U ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin 6,5 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacağı doğrulandı.

    Sarı, mavi ve siyah renklerinde görüntülenen telefonun Galaxy S23 serisi tarzında üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Burada 50MP OIS'li ana kamera, 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşacağız. Ön yüzüne ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 13MP sensör eşlik edecek.

    Galaxy A15 4G ve 5G, sırasıyla Helio G99 ve Dimensity 6100+ yonga setinden güç alacak. Bu kurulum ise 6GB'a kadar RAM, 128GB depolama ve 25W şarjlı 5.000 mAh pil paketi ile destekleniyor. Kutusundan ise Android 13 ile çıkacak telefonun beş yıllık yazılım güncellemesi ile alacağını belirtelim.

    Galaxy A15 fiyatı ve çıkış tarihi

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A15 5G, önümüzdeki Ocak ayında 149 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. 4G destekli sürümün ise Şubat ayına kadar vitrine çıkacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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