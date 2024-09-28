Samsung Galaxy A16, yeni sertifikalarını aldı: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, yakın bir zamanda S24 serisinin bütçe dostu yeni üyesi Galaxy S24 FE'yi piyasaya sürdü. Hızını alamayan şirket, şimdilerde de A serisinin yeni üyesi Galaxy A16 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise Galaxy A16'nın hem 4G hem de 5G seçenekleri yeni sertifikalarını aldı.

İşte Samsung Galaxy A16'nın beklenen özellikleri:

FCC ve TUV Rheinland sertifikalarını alan Samsung Galaxy A16, Aralık 2023'te piyasaya sürülen Galaxy A15'in yerini alacak. FCC listelerine göre Galaxy A16'nın hem 4G hem de 5G seçenekleri 18W hızlı şarjı destekleyecek. TUV Rheinland sertifikası ise Samsung Galaxy A16 5G'nin 5.000mAh'lik bir batarya ile donatılacağını ortaya çıkardı.

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Geçmiş raporlara göre Samsung Galaxy A16 5G, sürümünün bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürülebilir. 6 yıllık işletim sistemi güncelleme desteğiyle gelecek cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise cihazın, 90 Hz yenileme hızına ve 800 nit yüksek parlaklık moduna sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity U ekrana sahip olması bekleniyor. Exynos 1330 veya MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek. Son olarak cihazın Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor.

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