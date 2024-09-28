Samsung Galaxy A16, yeni sertifikalarını aldı: İşte beklenen özellikleri

İşte Samsung Galaxy A16'nın beklenen özellikleri:
FCC ve TUV Rheinland sertifikalarını alan Samsung Galaxy A16, Aralık 2023'te piyasaya sürülen Galaxy A15'in yerini alacak. FCC listelerine göre Galaxy A16'nın hem 4G hem de 5G seçenekleri 18W hızlı şarjı destekleyecek. TUV Rheinland sertifikası ise Samsung Galaxy A16 5G'nin 5.000mAh'lik bir batarya ile donatılacağını ortaya çıkardı.
Geçmiş raporlara göre Samsung Galaxy A16 5G, sürümünün bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürülebilir. 6 yıllık işletim sistemi güncelleme desteğiyle gelecek cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise cihazın, 90 Hz yenileme hızına ve 800 nit yüksek parlaklık moduna sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity U ekrana sahip olması bekleniyor. Exynos 1330 veya MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek. Son olarak cihazın Android 14 ile kutudan çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu