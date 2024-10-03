Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, giriş seviyesi Galaxy A16 modelini hem 4G hem de 5G varyantlarıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonların fiyatlarından sonra bütün özellikleri de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A16 özellikleri

Buna göre, Galaxy A16, selefi Galaxy A15'in 6,5 inçlik ekranından daha büyük olan 6,7 inçlik süper AMOLED ekran ile gelecek. Ekran, 90 Hz yenileme hızına, 800 nit tepe parlaklık seviyesine ve Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Galaxy A16 ayrıca, Galaxy A1X serisinde toza ve su sıçralamaların dayanıklılık sağlayan IP54 sertifikasına sahip olan ilk model olacak. Telefon ayrıca, selefinden daha ince ekran çerçevelerine ve 8,4 mm'den 7,9 mm'ye inceltilen bir gövdeye sahip olacak.

Xiaomi 15 Ultra görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı 11 sa. önce eklendi

Galaxy A16'nın 4G modelinin MediaTek'in Helio G99 yonga setinde çalışması beklenirken, 5G varyantı Avrupa'da Samsung'un Exynos 1330 işlemcisini kullanacak. Hindistan ve Tayland gibi diğer bölgelerde ise 5G modelinin Dimensity 6300 ile gelmesi bekleniyor. Her iki sürüm de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor ve Avrupa pazarı için ek bellek yapılandırması planlanmıyor.

Kamera tarafında, arkada 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro lens yer alırken, ön tarafta 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh pil ve 25 W şarj hızı korunuyor. Galaxy A16, 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alarak giriş seviyesi telefonlar arasında en uzun yazılım desteğine sahip olan telefon olacak.

Perakende kanallarına ait sızıntıya göre, Galaxy A16 4G 210 euro,Galaxy A16 5G ise 239 euro fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun kesin lansman tarihi henüz bilinmese de, sızıntılara göre Aralık ayında tanıtılması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı