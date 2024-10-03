Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy A16 özellikleri
Buna göre, Galaxy A16, selefi Galaxy A15'in 6,5 inçlik ekranından daha büyük olan 6,7 inçlik süper AMOLED ekran ile gelecek. Ekran, 90 Hz yenileme hızına, 800 nit tepe parlaklık seviyesine ve Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) sahip olacak.
Galaxy A16'nın 4G modelinin MediaTek'in Helio G99 yonga setinde çalışması beklenirken, 5G varyantı Avrupa'da Samsung'un Exynos 1330 işlemcisini kullanacak. Hindistan ve Tayland gibi diğer bölgelerde ise 5G modelinin Dimensity 6300 ile gelmesi bekleniyor. Her iki sürüm de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor ve Avrupa pazarı için ek bellek yapılandırması planlanmıyor.
Kamera tarafında, arkada 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro lens yer alırken, ön tarafta 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh pil ve 25 W şarj hızı korunuyor. Galaxy A16, 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alarak giriş seviyesi telefonlar arasında en uzun yazılım desteğine sahip olan telefon olacak.
Perakende kanallarına ait sızıntıya göre, Galaxy A16 4G 210 euro,Galaxy A16 5G ise 239 euro fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun kesin lansman tarihi henüz bilinmese de, sızıntılara göre Aralık ayında tanıtılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.