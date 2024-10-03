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    Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un giriş seviyesine konumlanan modeli Galaxy A16'nın hem 4G hem de 5G varyantlarının özellikleri ortaya çıktı. Telefonlar neler sunacak?                
    Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, giriş seviyesi Galaxy A16 modelini hem 4G hem de 5G varyantlarıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonların fiyatlarından sonra bütün özellikleri de ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy A16 özellikleri

    Buna göre, Galaxy A16, selefi Galaxy A15'in 6,5 inçlik ekranından daha büyük olan 6,7 inçlik süper AMOLED ekran ile gelecek. Ekran, 90 Hz yenileme hızına, 800 nit tepe parlaklık seviyesine ve Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) sahip olacak.

    Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A16 5G ve 4G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A16 ayrıca, Galaxy A1X serisinde toza ve su sıçralamaların dayanıklılık sağlayan IP54 sertifikasına sahip olan ilk model olacak. Telefon ayrıca, selefinden daha ince ekran çerçevelerine ve 8,4 mm'den 7,9 mm'ye inceltilen bir gövdeye sahip olacak.

    Galaxy A16'nın 4G modelinin MediaTek'in Helio G99 yonga setinde çalışması beklenirken, 5G varyantı Avrupa'da Samsung'un Exynos 1330 işlemcisini kullanacak. Hindistan ve Tayland gibi diğer bölgelerde ise 5G modelinin Dimensity 6300 ile gelmesi bekleniyor. Her iki sürüm de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor ve Avrupa pazarı için ek bellek yapılandırması planlanmıyor.

    Kamera tarafında, arkada 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro lens yer alırken, ön tarafta 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh pil ve 25 W şarj hızı korunuyor. Galaxy A16, 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alarak giriş seviyesi telefonlar arasında en uzun yazılım desteğine sahip olan telefon olacak. 

    Perakende kanallarına ait sızıntıya göre, Galaxy A16 4G 210 euro,Galaxy A16 5G ise 239 euro fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun kesin lansman tarihi henüz bilinmese de, sızıntılara göre Aralık ayında tanıtılması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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