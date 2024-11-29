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    Samsung Galaxy S25 serisinin hızlı şarj özelliği kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gelen bilgiler bu yeni seri hakkında önemli detaylar sunuyor.

    Samsung Galaxy S25 serisinin hızlı şarj özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak global lansmandan önce Galaxy S25 serisi, önemli bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı ve bazı detayları netleştirdi. Ne yazık ki, bu üst segment cihazlar, şarj teknolojisi konusunda hâlâ beklentilerin gerisinde kalıyor.

    Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri, FCC sertifikasında göründü ve bu durum, lansmanın yaklaştığına işaret ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S24 serisini ocak ayında tanıtmıştı, bu nedenle S25 serisinin de benzer bir zaman diliminde tanıtılması bekleniyor. Bu modellerin yanı sıra, şirketin Galaxy S25 Slim adında, iPhone 17 Air ile rekabet edebilecek bir model üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Ancak bu modelden bağımsız olarak, serinin genel olarak şarj teknolojisi açısından rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığı göze çarpıyor.

    FCC veritabanında, bu modeller sırasıyla SM-931U, SM-936U ve SM-938U model numaralarıyla yer aldı. 5G, Bluetooth, NFC, GNSS ve çift bant Wi-Fi gibi bağlantı özelliklerinin desteklendiği belirtilen cihazların şarj tarafında ise aynı ilerleme görülmüyor. Galaxy S25 modelinin, yalnızca 25W hızlı şarj destekleyen EP-TA800 güç adaptörüyle listelendiği fark edildi. Bu, rakip Android cihazların şarj hızlarıyla karşılaştırıldığında oldukça geri kalmış bir değer. Hatta Apple'ın iPhone modelleri bile bu konuda Samsung ile arayı kapatmayı başarmış durumda.

    Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri ise 45W hızlı şarj adaptörüyle sunulacak. Ultra modelinde ayrıca S-Pen bulunacak. Ancak kablosuz şarj konusunda da bir gerileme söz konusu olabilir. Galaxy S25 modelinin 9W kablosuz şarj desteğiyle geldiği, bu özelliğin bir önceki modeldeki 15W değerinin gerisinde olduğu görülüyor. Dolayısıyla, yalnızca güncel teknolojilerden yoksun kalınmıyor, aynı zamanda mevcut özelliklerde de bir gerileme yaşanıyor. Yeni modellerin şarj özellikleri hakkında kesin bilgiler için resmi lansmanı beklemek gerekecek, ancak daha iyi şarj hızlarının 2026 yılına kadar mümkün olmayabileceği tahmin ediliyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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