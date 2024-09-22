Samsung, yeni Chromebook Plus'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, yaklaşık dört yıl aradan sonra yeni bir Chromebook modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2021'de Chromebook 2'yi piyasaya süren şirket, şimdilerde daha üst düzey özelliklere sahip Chromebook Plus modeli üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın muhtemel lansman tarihini ortaya çıkardı.

Samsung Chromebook Plus, önümüzdeki hafta piyasaya sürülebilir

Google, geçtiğimiz yıl Chromebook'lar için Plus modelini piyasaya sürdü. ChromeOS cihazlarında bu etiketi kazanmak için, üreticilerin üst düzey işlemciler, yüksek çözünürlüklü web kameraları ve minimum sistem gereksinimleri gibi belirli kriterleri karşılamaları gerekmekte. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise Samsung'un önümüzdeki hafta yeni bir Samsung Chromebook Plus'ı piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya çıkardı.

Lenovo Legion Y700 2024'ün tasarımı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Google, 24 Eylül'de New York'ta Chromebook'a özel bir etkinlik düzenliyor. Söylentilere göre, bu etkinlikte yeni Samsung Chromebook Plus'ın lansmanını görebiliriz. Google'ın sanal asistanı Gemini'nin 2024 Chromebook dünyasındaki yoğun vurgusu göz önüne alındığında ise bu yeni cihazın Gemini ile entegre olması kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.