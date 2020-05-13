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    Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı

    Samsung çok yakında yeni bir orta sınıf telefon çıkaracak. Galaxy A21s olarak resmiyet kazanması beklenen cihazın basın görselleri, teknik özellikleri ve Avrupa fiyatı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı
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    Alman duyumcu Roland Quandt yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A21s'in teknik özelliklerini, fiyat etiketini ve yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı.

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    Plastik gövdeye sahip cihaz tasarım olarak son çıkan Galaxy M, Galaxy A ve Galaxy S modellerine benziyor. Ayrıca 1600 × 720 piksel çözünürlükte 6.5 inç IPS ekran taşıyacağını belirtelim.

    Samsung Galaxy A21s'in arka panelinde 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 13 megapiksel selfie kamerası göreceğiz.

    Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı
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    Avrupa fiyatı da belli oldu

    Akıllı telefon Exynos 850 işlemci ve 3 GB RAM'den güç alacak. Buna ek olarak 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri ile gelecek. Galaxy A21s'in 5.000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği belirtildi.

    Cihazın diğer özelliklerini  Bluetooth 5.0, temassız ödemeler için NFC modülü, kulaklık girişi ve Android 10 tabanlı One UI arayüzü olarak sıralayabiliriz.

    Galaxy A21s'in Avrupa pazarında 200 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Neredeyse tüm detayları netleşen akıllı telefon önümüzeki günlerde resmiyet kazacanak.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    samsungtan beklemezdim böyle bir çöp
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    keşke yanına da Türkiye fiyatını yazsaydınız.
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    yolyordam35 (yol yordam) 2 gün
    6.000mah pil

    6.4" hd+ amoled ekran (720p)

    snapdragon 439 işlemci

    3gb ram

    32gb depolama



    hala beklemedeyim samsung bey
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    Ekran çözünürlüğü dışında gayet güzel bir cihaz. Exynos 850 performansı Exynos 9611 gibiyse, m21'den ucuz olursa satar :)
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