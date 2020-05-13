Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı

Tam Boyutta Gör

Alman duyumcu Roland Quandt yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A21s'in teknik özelliklerini, fiyat etiketini ve yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek"

İlginizi Çekebilir

iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

Plastik gövdeye sahip cihaz tasarım olarak son çıkan Galaxy M, Galaxy A ve Galaxy S modellerine benziyor. Ayrıca 1600 × 720 piksel çözünürlükte 6.5 inç IPS ekran taşıyacağını belirtelim.

Samsung Galaxy A21s'in arka panelinde 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 13 megapiksel selfie kamerası göreceğiz.

Tam Boyutta Gör

Avrupa fiyatı da belli oldu

Akıllı telefon Exynos 850 işlemci ve 3 GB RAM'den güç alacak. Buna ek olarak 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri ile gelecek. Galaxy A21s'in 5.000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği belirtildi.

Cihazın diğer özelliklerini Bluetooth 5.0, temassız ödemeler için NFC modülü, kulaklık girişi ve Android 10 tabanlı One UI arayüzü olarak sıralayabiliriz.

Galaxy A21s'in Avrupa pazarında 200 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Neredeyse tüm detayları netleşen akıllı telefon önümüzeki günlerde resmiyet kazacanak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.