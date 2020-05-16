Nokia 6.3'e dair bazı detaylar ortaya çıktı

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HMD Global'ın geçtiğimiz yılki orta seviye modellerinden Nokia 6.2'nin halefi Nokia 6.3'ü önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtması bekleniyor.

Cihazın tanıtımına yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan detayların, yazılıp çizilenlerin sayısı da artıyor. NokiaPowerUser tarafından geçmişte yapılan bir sızıntı, Nokia 6.3'ün Snapdragon 600 serisinden bir yonga setinden gücünü alacağını ve ZEISS'in imzasını taşıyan dörtlü arka kamera kurulumu ile geleceğini ortaya koyuyordu.

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Aynı kaynak bu defa daha güvenilir bir duyum aldıklarını, Nokia 6.3'ün Snapdragon 700 serisinden bir işlemciden gücünü alacağını ve o işlemcinin de çok büyük olasılıkla Snapdragon 730 olacağını açıkladı.

Yeni sızıntı ayrıca cihazın arka kamera kurulumu hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunun 24 MP'lik bir ana kamera sensörüne ev sahipliği yapacağı ve ana kameraya 12 MP'lik bir ultra geniş açılı sensörün, 2 MP'lik bir makro sensörün ve 2 MP'lik bir derinlik sensörünün eşlik edeceği iddia ediliyor.

Sızıntı ayrıca cihazın yan tarafında yer alan güç düğmesine entegre bir parmak izi okuyucu ile geleceğini ortaya koyuyor.

Cihazın tanıtım tarihi hakkında şu an hiçbir güvenilir bilgi bulunmuyor ancak bu yılın üçüncü çeyreğinde Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/16/nokia-6-3-to-arrive-with-snapdragon-730-and-24mp-quad-cameras/

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