Samsung, Avrupa pazarı için bütçe dostu 5G Galaxy telefonu hazırlıyor

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Ülkemizde 5G her ne kadar desteklenmese de 5G teknolojisi her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda sadece üst seviye telefonlarda bulunan 5G desteği, gün geçtikçe bütçe dostu cihazlara geliyor. Bu doğrultuda Samsung, bütçe dostu 5G destekli bir Galaxy hazırlıyor.

Bahsedilen cihaz Galaxy A23 5G olabilir

Sammobile’dan gelen bilgilere göre birçok kaynak, Galaxy A23 5G’nin hazırlandığını belirtiyor. Gelen bilgilere göre bu cihaz, Avrupa pazarına özel olacak ancak çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmuyor. Galaxy A23 standart modeli Snapdragon 680 işlemcisi ile geldiği için 5G’yi desteklemiyor, bu da 5G model için yeni bir işlemci kullanılacağını işaret ediyor. Samsung'un hangi işlemciye geçeceği bilinmese de 5G destekli Snapdragon 690, mantıklı bir tahmin olabilir. İşlemci dışındaki diğer özelliklerin ise benzer kalması bekleniyor.

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Galaxy A23, 6.6 inç 90Hz FHD+ IPS ekrana sahip. Cihaz, 8MP ön kamera ve 50MP ana kamera ile geliyor. Ayrıca 5000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj ile iyi bir batarya deneyimi sunuyor. 3.5mm kulaklık girişi ve çerçevesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuya sahip Galaxy A23, büyük ihtimalle yeni modelde birçok özelliğini koruyacaktır. Cihazın ne zaman geleceği bilinmiyor ancak yılın ortasında olduğumuzdan büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda tanıtılacaktır.

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