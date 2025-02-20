Samsung Galaxy A26 5G’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor

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Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy A26 5G, piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Son dönemde cihazın destek sayfaları, Birleşik Krallık, İrlanda ve Latin Amerika gibi farklı bölgelerde yayına alındı. Bu gelişme, telefonun lansman tarihinin çok yakın olduğuna işaret ediyor. Daha önce çeşitli sertifikasyon platformlarında da görülen Galaxy A26 5G, resmî duyurudan önce giderek daha fazla detayla gün yüzüne çıkıyor.

Samsung’un web sitelerinde listelenen destek sayfaları, cihazın adını doğrudan belirtmese de, SM-A26B/DS model numarası, daha önce Bluetooth SIG kayıtlarında ortaya çıkan bilgilerle örtüşüyor. Bu da modelin gerçekten Galaxy A26 5G olduğunu doğruluyor. Telefonun, Mart ayında Galaxy A36 ve Galaxy A56 ile birlikte tanıtılacağı söylentileri giderek güçlenirken, Samsung’un lansman takviminde bu yıl değişikliğe gittiği düşünülüyor. Geçen yılın modeli Galaxy A25 5G’nin Aralık 2023’te duyurulduğunu göz önüne alırsak, şirketin orta segment stratejisinde farklı bir yol izlediği söylenebilir.

Cihazın teknik özelliklerine dair sızan bilgiler, ekranın 6,64 inç veya 6,7 inç boyutunda olacağını gösteriyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olması beklenen bu panel, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım deneyimi sunacak. Ön kamera için su damlası çentiği tasarımını sürdüren model, geleneksel Samsung çizgisini koruyacak gibi görünüyor.

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Performans tarafında ise cihazın Exynos 1280 yonga setinin özelleştirilmiş bir sürümünü kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak bazı kaynaklar, Samsung’un burada Exynos 2400e işlemcisine yer verebileceğini öne sürüyor. Exynos 2400e’nin Galaxy S24 FE gibi daha üst segment bir modelde kullanıldığı düşünülürse, bu iddianın gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor. Telefonun 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçeneğiyle geleceği konuşuluyor.

Pil kapasitesi konusunda ilginç bir değişiklik söz konusu olabilir. Galaxy A25 5G modeli 5.000 mAh batarya ile gelirken, Galaxy A26 5G’de bu kapasitenin 4.565 mAh seviyesine düşebileceği iddia ediliyor. Bu durum, cihazın daha ince ve hafif olmasına olanak tanıyabilir.

Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkması beklenen telefon, Samsung’un amiral gemisi modellerinde sunduğu yapay zeka destekli özelliklere sahip olmayabilir. Samsung’un Galaxy A26 5G’yi ne zaman resmen duyuracağı henüz netleşmiş değil, ancak cihazın tüm detaylarının yakında açıklanması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A26 5G’nin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor