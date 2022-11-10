Samsung, Galaxy A33 5G için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini yayınladı

Tam Boyutta Gör Samsung’un güncelleme hızı bu yıl doruklarını yaşıyor gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji devi son iki hafta içinde Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 ve Galaxy A53 5G için Android 13 tabanlı Onu UI 5.0 güncellemesini yayınlamıştı. Bugün ise sıra Galaxy A33 5G, Android 13 güncellemesine kavuştu.

Galaxy A33 5G için Android 13 güncellemesi çıktı

Tam Boyutta Gör Galaxy A33 5G için Android 13 güncellemesi, Avrupa'da A336BXXU4BVJG donanım yazılımı sürümüyle kullanıma sunuluyor. Yeni yazılım, Kasım 2022 güvenlik yamasını değil, Ekim 2022 güvenlik yamasını ve One UI 5.0 arayüzünü içeriyor. Güncellemenin indirme boyutu yaklaşık 2GB olduğundan güncellemeyi indirmek için hücresel veri yerine bir Wi-Fi ağını kullanmanızı öneriyoruz.

Galaxy A53 5G için Android 13 güncellemesi çıktı: İşte detaylar 23 sa. önce eklendi

Galaxy A33 5G cihazınız varsa Android 13 güncellemesini Ayarlar » Yazılım güncellemesi kısmına gitmeniz ardından İndir ve Yükle sekmesine tıklamanız yeterli. Güncelleme ilk olarak Avrupa için yayınlanmaya başladı ve tüm ülkelerde sunulması biraz zaman alacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki Galaxy A33 5G için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi çıkacaktır. Dolayısıyla arada sırada güncellemeyi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.

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Samsung Galaxy A33 5G için Android 13 güncellemesi çıktı