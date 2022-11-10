Samsung, Galaxy A33 5G için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini yayınladı

Galaxy A33 5G için Android 13 güncellemesi çıktı
Galaxy A33 5G cihazınız varsa Android 13 güncellemesini Ayarlar » Yazılım güncellemesi kısmına gitmeniz ardından İndir ve Yükle sekmesine tıklamanız yeterli. Güncelleme ilk olarak Avrupa için yayınlanmaya başladı ve tüm ülkelerde sunulması biraz zaman alacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki Galaxy A33 5G için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi çıkacaktır. Dolayısıyla arada sırada güncellemeyi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: