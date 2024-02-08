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    Samsung Galaxy A35 5G canlı olarak görüntülendi

    Samsung'un popüler orta seviye telefonu Galaxy A34'ün halefi olacak Galaxy A35 5G'nin özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte Galaxy A35 5G özellikleri...
    Samsung Galaxy A35 5G canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A35 5G'nin önümüzdeki ay resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Galaxy A34'ün yerini alcak modelin özellikleri neredeyse doğrulandı. Son olarak Galaxy A35 5G tanıtımdan önce ilk kez canlı olarak görüntülendi. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

    Samsung Galaxy A35 5G'nin tasarımı belli oldu

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A35 5G, ''SM-A356N'' model numarasıyla Kore Radyo Araştırma Ajansı'nda (RRA) listelendi. RRA listesi, akıllı telefon özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak arka panelinde LED flaş ve dikey olarak hizalanmış üç kameranın yer aldığı canlı bir fotoğraf yayınlandı.

    Samsung Galaxy A35 5G canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için daha önce paylaşılan CAD görüntüleri, düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüne işaret ediyordu. Yeni görüntü ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Bu bölümde ise, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil. 

    Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor. Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı doğrulandı. Ayrıca bu kuruluma,  5G, NFC ve harici SD kart yuvası eşlik edecek. Pil bölümünde ise ''EP-TA800'' numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W hızlı şarj desteğini bizlere gösteriyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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