Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A35 5G'nin önümüzdeki ay resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Galaxy A34'ün yerini alcak modelin özellikleri neredeyse doğrulandı. Son olarak Galaxy A35 5G tanıtımdan önce ilk kez canlı olarak görüntülendi. Gelin tasarımına hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy A35 5G'nin tasarımı belli oldu

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A35 5G, ''SM-A356N'' model numarasıyla Kore Radyo Araştırma Ajansı'nda (RRA) listelendi. RRA listesi, akıllı telefon özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak arka panelinde LED flaş ve dikey olarak hizalanmış üç kameranın yer aldığı canlı bir fotoğraf yayınlandı.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için daha önce paylaşılan CAD görüntüleri, düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüne işaret ediyordu. Yeni görüntü ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Bu bölümde ise, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil.

Samsung Galaxy A55 5G yakında geliyor! İşte beklenen özellikler 1 gün önce eklendi

Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor. Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı doğrulandı. Ayrıca bu kuruluma, 5G, NFC ve harici SD kart yuvası eşlik edecek. Pil bölümünde ise ''EP-TA800'' numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W hızlı şarj desteğini bizlere gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A35 5G canlı olarak görüntülendi