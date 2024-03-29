Hepsiburada'da Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A Serisi’nin yeni üyeleri Galaxy A35 5G ve Galaxy A55 5G, Hepsiburada’da ön sipariş açıldı. Samsung’un yeni Galaxy A Serisi, ön siparişe özel Hepsiburada’da peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla satın alınabiliyor.

Peşin fiyatına 3 taksit

Ülkemizde yasal mevzuatlar gereği cep telefonu satın alımlarında kredi kartına taksit yapılamıyor. Hepsiburada, özel finansman çözümleriyle taksit yapabilme imkanı sunuyor. Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55'in ön siparişi dönemine özel olarak peşin fiyatına 3 taksit yapılıyor. Hepsiburada limiti ile peşin fiyatına 3 taksitle yeni Galaxy A Serisi ürünlerine sahip olabilirsiniz.

Hepsiburada limitinizi öğrenmek için Hepsipay cüzdanım sayfasından sorgulama yapabilirsiniz. Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/samsung-galaxy-a-serisi-simdi-burada

İçerik üreticileri için tasarlandı: Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, orta-üst sınıf özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Galaxy A55, içerik üreten kullanıcılara özel olarak tasarlandı. Kamera, tasarım ve işlemci özellikleriyle öne çıkıyor. Galaxy S24 Serisi’ne benzer tasarımla ve metal çerçeveyle gelen telefon oldukça şık görünüyor. Galaxy A55’te Nightography kamera özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde az ışıklı ortamlarda ışığı daha fazla emerek ve aydınlık ve detaylı fotoğraflar çekiyor. 50 MP kamerası, gün ışığında ve düşük ışık koşullarında en ince detayları yakalayabilme imkanı sunarken uzun ömürlü bataryası ile iki günden daha uzun kullanım süresi sunuyor. AI tabanlı portre çekim özelliği ve 12-bit video özelliği sunuyor. Önceki modellere göre 64 kat daha zengin renk skalası ile canlı ve gerçekçi kayıtlar alıyor.

Galaxy A55, video kaydında da kullanıcısını memnun edecek özelliklere sahip. 4K 60 fps video kayıt yapıyor. 12 bit HDR Videography özelliği, geniş bir ışık ve gölge aralığını yakalayarak, videolara keskin detaylar ve netlik katıyor. Bu teknoloji, yüksek kontrastlı sahnelerde bile her bir ayrıntının canlılığını koruyarak, videoların gerçekçi ve etkileyici bir görüntü sunmasını sağlıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve Video Dijital Görüntü Sabitleme (VDIS) teknolojileri sayesinde hareketli çekimlerde sarsılmaları minimuma indiriyor. Çift kayıt özelliği ise hem ön hem de arka kamera ile aynı anda kayıt yapma imkanı sunmakta. Vlog çeken kullanıcılara yeni bir perspektif sağlıyor.

Aktif sosyal medya kullanıcıları için Samsung Galaxy A35

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A35, sosyal medyada zaman geçiren ve paylaşım yapan kullanıcılar için tasarlandı. Şık tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor.

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Galaxy A35 gücünü Exynos 1380 yonga setinden alırken Galaxy A55’te Exynos 1480 yonga seti kullanılıyor. Bu yonga setlerinde 5G desteği mevcut. Her iki modelde de 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaları olan serinin renk seçenekleri arasında mavi, siyah ve sarı yer alıyor. Galaxy A35 ve Galaxy A55’te 50 MP ana kamera ve 5 MP makro kamera, her iki telefonda da kullanılırken, ultra geniş açılı kameralarında 8 MP ve 12 MP çözünürlük sunuluyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile darbelere ve çizilmelere karşı korunuyor.

Galaxy A Serisi’nde sunulan Knox Vault, kullanıcılara güvenlik ve kolaylık sunarken aynı zamanda günlük işlemleri de sadeleştiriyor. Genişletilebilir depolama kapasitesi ve güçlü Knox Vault korumasıyla, her fotoğraf, video ve önemli dosya güvenle saklanabiliyor. Yeni Galaxy A Serisi, 4 nesil boyunca işletim sistemine ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemelerine devam ederek, kullanıcılara uzun vadeli bir güncellik ve güvenilirlik sağlıyor.

Galaxy A Serisi, Samsung teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla Hepsiburada'da teknolojiseverleri bekliyor. Ön siparişe özel Samsung Galaxy A Serisi Hepsiburada limitiyle, peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor.

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/samsung-galaxy-a-serisi-simdi-burada

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Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı