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    Hepsiburada'da Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı

    Samsung Galaxy A35 5G ve Galaxy A55 5G için Hepsiburada'da ön siparişe özel peşin fiyatına 3 taksit kampanyası başladı. Galaxy A35 ve Galaxy A55 için detaylar burada:
    Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A Serisi’nin yeni üyeleri Galaxy A35 5G ve Galaxy A55 5G, Hepsiburada’da ön sipariş açıldı. Samsung’un yeni Galaxy A Serisi, ön siparişe özel Hepsiburada’da peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla satın alınabiliyor.

    Peşin fiyatına 3 taksit

    Ülkemizde yasal mevzuatlar gereği cep telefonu satın alımlarında kredi kartına taksit yapılamıyor. Hepsiburada, özel finansman çözümleriyle taksit yapabilme imkanı sunuyor. Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55'in ön siparişi dönemine özel olarak peşin fiyatına 3 taksit yapılıyor. Hepsiburada limiti ile peşin fiyatına 3 taksitle yeni Galaxy A Serisi ürünlerine sahip olabilirsiniz.

    Hepsiburada limitinizi öğrenmek için Hepsipay cüzdanım sayfasından sorgulama yapabilirsiniz. Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.

    https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/samsung-galaxy-a-serisi-simdi-burada

    İçerik üreticileri için tasarlandı: Samsung Galaxy A55

    Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
    Samsung Galaxy A55, orta-üst sınıf özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Galaxy A55, içerik üreten kullanıcılara özel olarak tasarlandı. Kamera, tasarım ve işlemci özellikleriyle öne çıkıyor. Galaxy S24 Serisi’ne benzer tasarımla ve metal çerçeveyle gelen telefon oldukça şık görünüyor. Galaxy A55’te Nightography kamera özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde az ışıklı ortamlarda ışığı daha fazla emerek ve aydınlık ve detaylı fotoğraflar çekiyor. 50 MP kamerası, gün ışığında ve düşük ışık koşullarında en ince detayları yakalayabilme imkanı sunarken uzun ömürlü bataryası ile iki günden daha uzun kullanım süresi sunuyor. AI tabanlı portre çekim özelliği ve 12-bit video özelliği sunuyor. Önceki modellere göre 64 kat daha zengin renk skalası ile canlı ve gerçekçi kayıtlar alıyor.

    Galaxy A55, video kaydında da kullanıcısını memnun edecek özelliklere sahip. 4K 60 fps video kayıt yapıyor. 12 bit HDR Videography özelliği, geniş bir ışık ve gölge aralığını yakalayarak, videolara keskin detaylar ve netlik katıyor. Bu teknoloji, yüksek kontrastlı sahnelerde bile her bir ayrıntının canlılığını koruyarak, videoların gerçekçi ve etkileyici bir görüntü sunmasını sağlıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve Video Dijital Görüntü Sabitleme (VDIS) teknolojileri sayesinde hareketli çekimlerde sarsılmaları minimuma indiriyor. Çift kayıt özelliği ise hem ön hem de arka kamera ile aynı anda kayıt yapma imkanı sunmakta. Vlog çeken kullanıcılara yeni bir perspektif sağlıyor.

    Aktif sosyal medya kullanıcıları için Samsung Galaxy A35

    Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A35, sosyal medyada zaman geçiren ve paylaşım yapan kullanıcılar için tasarlandı. Şık tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor.

    Galaxy A35 gücünü Exynos 1380 yonga setinden alırken Galaxy A55’te Exynos 1480 yonga seti kullanılıyor. Bu yonga setlerinde 5G desteği mevcut. Her iki modelde de 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaları olan serinin renk seçenekleri arasında mavi, siyah ve sarı yer alıyor. Galaxy A35 ve Galaxy A55’te 50 MP ana kamera ve 5 MP makro kamera, her iki telefonda da kullanılırken, ultra geniş açılı kameralarında 8 MP ve 12 MP çözünürlük sunuluyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile darbelere ve çizilmelere karşı korunuyor. 

    Galaxy A Serisi’nde sunulan Knox Vault, kullanıcılara güvenlik ve kolaylık sunarken aynı zamanda günlük işlemleri de sadeleştiriyor. Genişletilebilir depolama kapasitesi ve güçlü Knox Vault korumasıyla, her fotoğraf, video ve önemli dosya güvenle saklanabiliyor. Yeni Galaxy A Serisi, 4 nesil boyunca işletim sistemine ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemelerine devam ederek, kullanıcılara uzun vadeli bir güncellik ve güvenilirlik sağlıyor.

    Galaxy A Serisi, Samsung teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla Hepsiburada'da teknolojiseverleri bekliyor. Ön siparişe özel Samsung Galaxy A Serisi Hepsiburada limitiyle, peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor.

    https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/samsung-galaxy-a-serisi-simdi-burada

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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