Hepsiburada'da Galaxy A35 ve Galaxy A55 için peşin fiyatına 3 taksit fırsatı

- Peşin fiyatına 3 taksit
- İçerik üreticileri için tasarlandı: Samsung Galaxy A55
- Aktif sosyal medya kullanıcıları için Samsung Galaxy A35
- Yorumlar
Peşin fiyatına 3 taksit
Ülkemizde yasal mevzuatlar gereği cep telefonu satın alımlarında kredi kartına taksit yapılamıyor. Hepsiburada, özel finansman çözümleriyle taksit yapabilme imkanı sunuyor. Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55'in ön siparişi dönemine özel olarak peşin fiyatına 3 taksit yapılıyor. Hepsiburada limiti ile peşin fiyatına 3 taksitle yeni Galaxy A Serisi ürünlerine sahip olabilirsiniz.
Hepsiburada limitinizi öğrenmek için Hepsipay cüzdanım sayfasından sorgulama yapabilirsiniz. Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.
https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/samsung-galaxy-a-serisi-simdi-burada
İçerik üreticileri için tasarlandı: Samsung Galaxy A55
Galaxy A55, video kaydında da kullanıcısını memnun edecek özelliklere sahip. 4K 60 fps video kayıt yapıyor. 12 bit HDR Videography özelliği, geniş bir ışık ve gölge aralığını yakalayarak, videolara keskin detaylar ve netlik katıyor. Bu teknoloji, yüksek kontrastlı sahnelerde bile her bir ayrıntının canlılığını koruyarak, videoların gerçekçi ve etkileyici bir görüntü sunmasını sağlıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve Video Dijital Görüntü Sabitleme (VDIS) teknolojileri sayesinde hareketli çekimlerde sarsılmaları minimuma indiriyor. Çift kayıt özelliği ise hem ön hem de arka kamera ile aynı anda kayıt yapma imkanı sunmakta. Vlog çeken kullanıcılara yeni bir perspektif sağlıyor.
Aktif sosyal medya kullanıcıları için Samsung Galaxy A35
Galaxy A35 gücünü Exynos 1380 yonga setinden alırken Galaxy A55’te Exynos 1480 yonga seti kullanılıyor. Bu yonga setlerinde 5G desteği mevcut. Her iki modelde de 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaları olan serinin renk seçenekleri arasında mavi, siyah ve sarı yer alıyor. Galaxy A35 ve Galaxy A55’te 50 MP ana kamera ve 5 MP makro kamera, her iki telefonda da kullanılırken, ultra geniş açılı kameralarında 8 MP ve 12 MP çözünürlük sunuluyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile darbelere ve çizilmelere karşı korunuyor.
Galaxy A Serisi’nde sunulan Knox Vault, kullanıcılara güvenlik ve kolaylık sunarken aynı zamanda günlük işlemleri de sadeleştiriyor. Genişletilebilir depolama kapasitesi ve güçlü Knox Vault korumasıyla, her fotoğraf, video ve önemli dosya güvenle saklanabiliyor. Yeni Galaxy A Serisi, 4 nesil boyunca işletim sistemine ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemelerine devam ederek, kullanıcılara uzun vadeli bir güncellik ve güvenilirlik sağlıyor.
Galaxy A Serisi, Samsung teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla Hepsiburada'da teknolojiseverleri bekliyor. Ön siparişe özel Samsung Galaxy A Serisi Hepsiburada limitiyle, peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor.
https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/samsung-galaxy-a-serisi-simdi-buradaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...