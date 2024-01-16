Galaxy A35 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A34'ün yerini alacak Galaxy A35 modeli için geri sayım resmen başladı. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Galaxy A35'in CAD görüntüleri ortaya çıkmış ancak özellikleri henüz netleşmemişti. Bugün ise bütçe telefonu, Geekbench listelerinde görünmeye başladı.

Galaxy A35 performans testinde

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A35, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç boyutlarında OLED panele sahip olacak. Bu panele ise A34 modelinde olduğu gibi ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek. Galaxy A35'in diğer bilinen özellikleri arasında, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Geekbench listesine gelirsek, Galaxy A35'in 6GB RAM, Android 14 ve Exynos 1380 platformundan destek alacağı doğrulandı. Bununla birlikte işlemcinin 4 adet 2,4GHz Cortex-A74 ve 4 adet 2,0GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu konfigürasyonda ise tek çekirdekte 697, çoklu çekirdekte 2.332 puan elde edilmiş.

İlginç olan şu ki, elde edilen skorlar Exynos 1380'in referans değerlerinden bile daha düşük. Bunun nedeni erken bir prototip örneğine işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla tüm detaylar için bekleyiş biraz daha sürecek. Galaxy A35'in 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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