Galaxy A35 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?

Galaxy A35 performans testinde
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A35, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç boyutlarında OLED panele sahip olacak. Bu panele ise A34 modelinde olduğu gibi ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek. Galaxy A35'in diğer bilinen özellikleri arasında, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor.
İlginç olan şu ki, elde edilen skorlar Exynos 1380'in referans değerlerinden bile daha düşük. Bunun nedeni erken bir prototip örneğine işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla tüm detaylar için bekleyiş biraz daha sürecek. Galaxy A35'in 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.