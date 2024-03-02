Samsung Galaxy A35’in renk seçenekleri ortaya çıktı

Galaxy A35 yeni bir tasarım anlayışına sahip olacak
Geçtiğimiz günlerde Galaxy A55, tüm özellikleri ile ortaya çıkmıştı. Şimdi de benzer bir olay Galaxy A35’in başına geldi. YTechB tarafından sızdırılan görsellere göre Galaxy A35, dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renklerin ise Awesome Blue (Harika Mavi), Awesome Lemon (Harika Limon), Awesome Lilac (Harika Leylak) ve Awesome Navy olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Cihaz, Samsung’un yeni tasarım anlayışını benimseyecek. Bu tasarım anlayışında cihazın güç ve ses tuşlarını barındıran kısmı, standart çerçeveden ayrı konumlandırılacak.
Samsung’un giriş-orta seviyeye konumlandıracağı Galaxy A35’in dikkat çeken teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz, 6.6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED ekrana sahip olacak. Ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olacak cihaz IP67 sertifikası ile korunacak. Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak cihazın Exynos 1380 yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın 6/8GB bellek seçeneklerine ve 128/256GB depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.