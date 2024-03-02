Samsung Galaxy A35’in renk seçenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Galaxy S24 serisini duyuran Samsung, dikkatini Galaxy M, F ve A serisine çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy A15 ve Galaxy A25 cihazlarını tanıtan firma, Galaxy A35 ve Galaxy A55’in tanıtımına hazırlanıyor.

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Galaxy A35 yeni bir tasarım anlayışına sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde Galaxy A55, tüm özellikleri ile ortaya çıkmıştı. Şimdi de benzer bir olay Galaxy A35’in başına geldi. YTechB tarafından sızdırılan görsellere göre Galaxy A35, dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renklerin ise Awesome Blue (Harika Mavi), Awesome Lemon (Harika Limon), Awesome Lilac (Harika Leylak) ve Awesome Navy olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Cihaz, Samsung’un yeni tasarım anlayışını benimseyecek. Bu tasarım anlayışında cihazın güç ve ses tuşlarını barındıran kısmı, standart çerçeveden ayrı konumlandırılacak.

Samsung’un giriş-orta seviyeye konumlandıracağı Galaxy A35’in dikkat çeken teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz, 6.6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED ekrana sahip olacak. Ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olacak cihaz IP67 sertifikası ile korunacak. Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak cihazın Exynos 1380 yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın 6/8GB bellek seçeneklerine ve 128/256GB depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

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