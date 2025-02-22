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    Samsung Galaxy Tab S10 FE, Bluetooth sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S10 FE, Bluetooth sertifikasını aldı. Exynos 1580 işlemci ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çeken tablet, yakında kullanıcılarla buluşacak.
    Samsung Galaxy Tab S10 FE, Bluetooth sertifikasını aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen yeni tableti Galaxy Tab S10 FE, resmi lansmanından önce önemli bir adım atarak Bluetooth SIG sertifikasını aldı. Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre tablet hem Wi-Fi hem de 5G destekli çeşitli model numaralarıyla listelendi. Bu gelişme, tabletin yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

    İşte Samsung Galaxy Tab S10 FE'nin beklenen özellikleri:

    Teknoloji dünyasının önde gelen üreticilerinden Samsung, tablet pazarındaki iddiasını Galaxy Tab S10 FE ile sürdürmeye hazırlanıyor. Selefi Galaxy Tab S9 FE'nin Ekim 2023'te piyasaya sürülmesinin ardından, yeni modelin gecikmiş olmasına rağmen, daha güçlü donanım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Tab S10 FE, Bluetooth sertifikasını aldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S10 FE'nin teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler heyecan verici detaylar sunuyor. Tabletin selefinde bulunan Exynos 1380'in geliştirilmiş versiyonu olan Exynos 1580 işlemcisiyle güçlendirileceği tahmin ediliyor. Kamera tarafında da önemli bir yükseltme görmeyi bekleyebiliriz, zira cihazın 8 MP yerine 12 MP çözünürlüğünde bir arka kamerayla geleceği söyleniyor.

    Bluetooth SIG sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan model numaraları, tabletin farklı pazarlar için özelleştirilmiş versiyonlarının olacağını gösteriyor. SM-X520 model numarası sadece Wi-Fi bağlantısı sunarken, SM-X528U, SM-X526B, SM-X526C, SM-X526E ve SM-X526N model numaraları 5G desteği ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı One UI arayüzüyle gelecek olan tablet, alınan Bluetooth sertifikasyonuyla birlikte lansmanına bir adım daha yaklaştı.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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