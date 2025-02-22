Samsung Galaxy Tab S10 FE, Bluetooth sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikler

İşte Samsung Galaxy Tab S10 FE'nin beklenen özellikleri:
Teknoloji dünyasının önde gelen üreticilerinden Samsung, tablet pazarındaki iddiasını Galaxy Tab S10 FE ile sürdürmeye hazırlanıyor. Selefi Galaxy Tab S9 FE'nin Ekim 2023'te piyasaya sürülmesinin ardından, yeni modelin gecikmiş olmasına rağmen, daha güçlü donanım özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.
Bluetooth SIG sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan model numaraları, tabletin farklı pazarlar için özelleştirilmiş versiyonlarının olacağını gösteriyor. SM-X520 model numarası sadece Wi-Fi bağlantısı sunarken, SM-X528U, SM-X526B, SM-X526C, SM-X526E ve SM-X526N model numaraları 5G desteği ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı One UI arayüzüyle gelecek olan tablet, alınan Bluetooth sertifikasyonuyla birlikte lansmanına bir adım daha yaklaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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