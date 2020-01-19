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    Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A41 ve A31 modellerinin kamera ve batarya özellikleri sızdı.
    3 gün
    2,9b
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    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı
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    Samsung kısa bir süre önce A serisine Galaxy A51 ve Galaxy A71 olmak üzere iki yeni model eklemişti. Gelen haberlere göre yakında A serisine daha ekonomik akıllı telefonlar da eklenecek.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek"

    Samsung A serisini genişletiyor

    Galaxy A41 ve A31 olarak adlandırılan bu modellerle ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi sızmış değildi. Ancak GalaxyClub sitesinin yayınladığı bilgiler, bu akıllı telefonların pil ve kamera detaylarını ortaya koyuyor. Rapora göre Galaxy A31 modelinin 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel makro sensör ve 5000 mAh pil kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı
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    Galaxy A41 modelinin ise 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro sensör ve 25 megapiksel ön kameraya sahip olacağı belirtilmiş. Daha önceki söylentiler her iki cihazın da 64GB depolama alanı ile geleceği yönündeydi. Akıllı telefonların hangi fiyat etiketiyle ve ne zaman piyasaya sürüleceklerine dair ise henüz bir bilgi yok. Ancak bahar aylarına kadar raflara çıkmalarının beklendiğini de söyleyelim.



    https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-a41-en-a31-een-hand-vol-camera-en-accu-specificaties/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bio technolog 3 gün en beğenilen
    Yeter artık yeter vallahi bıktım. hergün 10 tane yeni model çıkartıyorlar.
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    Ahmet DOĞAN 1 gün
    Onu Bunu Bırak Samsung S99,1 Ne Zaman Çıkıyor Onu Bekliyoruz Biz
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    Gökay16 2 gün yeni yorumcu
    A 31 iyidir...Bütçesi düşük olup, beğendiğine imrenerek bakan aradığını bulamayanın kendini teselli etmesidir...
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    DokuzKuyrukluTilki 2 gün danlabilic
    Geçişli gradyan görüntü var fotoda koyu ve açık gibi ama tonlamalı gidiyorlar elinize alınca anlarsınız.
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    hikmetg 2 gün
    Aşırı büyük A serisi. Sahsen samsung s10 kullaniyorum ve ekran ideal. Samsung un tek eksiği pil. Çok hızlı bitiyor pili.
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    interwap 3 gün
    Samsung az biraz geride giriş yapmıştı yeni nesil ekranlı telefonlara ama piyasayı doldurdu. İlk modeller ucuzdu ama sonrasında fiyatlarda uçtu.
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    bio technolog 3 gün en beğenilen
    Yeter artık yeter vallahi bıktım. hergün 10 tane yeni model çıkartıyorlar.
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    DokuzKuyrukluTilki 3 gün danlabilic
    Arka tasarımı benzer kamera yerleşimli telefonlar arasında en iyisi eleştiri de yerinde olsun.
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    danlabilic 2 gün DokuzKuyrukluTilki
    kamera yerleşimine bişey demedim ki birkaç renk yapmışlar arkasını 5 liralık kılıf gibi duruyo güzel değil bu da benim eleştirim
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    nick bırakmamışsınız lan 3 gün yeni yorumcu
    a41 çok pahalı a31 çok dandik. a36 alın geçin
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    danlabilic 3 gün
    arkası çok çirkin duruyo bu ne
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    2886 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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    samsung, galaxy a41 ve
    6 etiket daha galaxy a31 sızıntı teknik özellikler Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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