Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı

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Samsung kısa bir süre önce A serisine Galaxy A51 ve Galaxy A71 olmak üzere iki yeni model eklemişti. Gelen haberlere göre yakında A serisine daha ekonomik akıllı telefonlar da eklenecek.

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Samsung A serisini genişletiyor

Galaxy A41 ve A31 olarak adlandırılan bu modellerle ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilgi sızmış değildi. Ancak GalaxyClub sitesinin yayınladığı bilgiler, bu akıllı telefonların pil ve kamera detaylarını ortaya koyuyor. Rapora göre Galaxy A31 modelinin 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel makro sensör ve 5000 mAh pil kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.

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Galaxy A41 modelinin ise 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro sensör ve 25 megapiksel ön kameraya sahip olacağı belirtilmiş. Daha önceki söylentiler her iki cihazın da 64GB depolama alanı ile geleceği yönündeydi. Akıllı telefonların hangi fiyat etiketiyle ve ne zaman piyasaya sürüleceklerine dair ise henüz bir bilgi yok. Ancak bahar aylarına kadar raflara çıkmalarının beklendiğini de söyleyelim.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-a41-en-a31-een-hand-vol-camera-en-accu-specificaties/

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