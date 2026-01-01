Giriş
    Samsung Galaxy A serisine esnek OLED ekran piyangosu

    Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy A57 akıllı telefon modelinde ilk kez esnek OLED ekran kullanılacakken tedarik ise Çinli CSOT’tan yapılacak.  

    Samsung Galaxy A57 Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Galaxy A serisi akıllı telefonlarını önemli özelliklerle donatarak rekabette öne çıkmaya çalışan Samsung, bu yıl da ekran tarafına önem veriyor. Ne var ki artık kendi tesislerinden çıkan ekranlarla değil. 

    Samsung Galaxy A57 sürprizi

    Samsung maliyetlerden kısmak adına bir süre önce MediaTek ve UNISOC marka yonga setlerine de yer vermeye başlamıştı. Şimdi ise Çinli ekran üreticisi CSOT’tan OLED ekran tedarik ettiğine dair raporlar gündeme geldi. 

    Kaynaklara göre Galaxy A57 akıllı telefon modeli seride ilk kez esnek OLED ekran ile gelecek ve Çinli CSOT tarafından tedarik edilecek. Esnek OLED ekranlar özellikle dört kenarı da daha ince olacak şekilde tasarlanabiliyor. Galaxy S26 FE modelinin de CSOT imzalı esnek OLED ekranla donatılacağı iddia ediliyor.

    Şubat 2026 döneminde piyasaya çıkması beklenen Galaxy A57 akıllı telefon modelinde Exynos 1680 yonga seti, 45W hızlı şarj, 50MP Sony IMX906 ana sensör, 13MP ultra geniş kamera, 5MP makro kamera özelliklerinin olacağı tahmin ediliyor. 

