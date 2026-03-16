    Samsung Galaxy A57'nin ilk canlı videosu ortaya çıktı

    Samsung yakında yeni orta seviye modeli Galaxy A57'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce telefonu ele geçiren bir kullanıcı, cihazın kutusunu açarak ilk canlı görüntülerini yayınladı.

    Samsung Galaxy A57'nin ilk canlı videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung çok yakında yeni orta seviye modelleri Galaxy A57 ve Galaxy A37'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce Tayland'da Galaxy A57'yi ele geçiren bir kullanıcı telefonun kutusunu açarak ilk canlı görüntülerini yayınladı.

    Videoda Lila rengiyle görüntülenen telefonun selefiyle aynı tasarım çizgisini koruduğu görülüyor. Arka tarafta hap şeklindeki bir ada içerisinde üçlü kamera kurulumu göze çarparken, ön tarafta daha ince çerçeveli bir ekran bizleri karşılıyor.

    Samsung Galaxy A57 beklenen özellikleri

    Geçtiğimiz hafta Galaxy A57'nin bütün özellikleri ortaya çıkmıştı. Bu bilgilere göre cihaz, selefiyle aynı 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak.

    İşlemci tarafında ise Exynos 1580 yerine Samsung'un yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1680 cihaza güç verecek. 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunulacağı belirtilen cihazın, bazı bölgelerde 12 GB RAM'li versiyonlarının da yer alması bekleniyor.

    Galaxy A57’de kamera tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 5 megapiksel makro kameradan oluşan sistemin korunacağı söyleniyor.

    Batarya kapasitesi yine 5.000 mAh olacak ve 45 W kablolu hızlı şarj desteği sunulacak. Ancak bağlantı özellikleri biraz daha güncellenmiş durumda. Bu modelde Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 yerine Bluetooth 6.0 teknolojileri kullanılacak.

    Rapora göre telefon 161.5 x 76.9 x 6.9 mm ölçülerinde olacak ve 192 gram ağırlığında gelecek. Bu da, telefonun selefine göre biraz daha ince olacağı anlamına geliyor. Samsung’un cihazı Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac ve Awesome Navy renk seçenekleriyle satışa sunması bekleniyor.

