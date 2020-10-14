Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı

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Samsung, bir grup akıllı telefonu için One UI 2.5 güncellemesini yayınladı ve şirketin en yeni özel Android arayüzünün tadına artık Galaxy A71 kullanıcıları da varabilecek.

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Yeni özellikler ve hata iyileştirmeleri sunuyor

Galaxy A71 modelleri için yayınlanan arayüz güncellemesi, güvenlik yaması sürümünü Ekim 2020'ye yükseltiyor ve cihazlara Her Zaman Açık Ekran için Bitmoji Çıkartmaları, Mesajlar için SOS konum paylaşımı gibi yeni özelliklerin yanı sıra, Kamera uygulaması, Samsung Klavye ve Wi-Fi bağlantısı için iyileştirmeler getiriyor.

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A715FXXU3ATI8 sürüm numarası ile gelen One UI 2.5 güncellemesi, yaklaşık 1 GB'lık bir dosya boyutuna sahip. Farklı kıtalardaki onlarca ülkede dağıtılmaya başlandı ve bir veya iki hafta içinde tüm Galaxy A71 birimlerine ulaşması gerekiyor. Eğer güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek istiyorsanız, telefonunuzdaki Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etme şansınız mevcut.

https://www.sammobile.com/news/one-ui-2-5-update-galaxy-a71-rolling-out-dozens-markets/

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