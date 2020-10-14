Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon modellerini One UI 2.5 sürümüne güncellemeye devam ediyor. Yeni arayüz güncellemesini alan son cihaz ise Galaxy A71 modeli oldu.
    1 hf.
    6b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, bir grup akıllı telefonu için One UI 2.5 güncellemesini yayınladı ve şirketin en yeni özel Android arayüzünün tadına artık Galaxy A71 kullanıcıları da varabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor"

    Yeni özellikler ve hata iyileştirmeleri sunuyor

    Galaxy A71 modelleri için yayınlanan arayüz güncellemesi, güvenlik yaması sürümünü Ekim 2020'ye yükseltiyor ve cihazlara Her Zaman Açık Ekran için Bitmoji Çıkartmaları, Mesajlar için SOS konum paylaşımı gibi yeni özelliklerin yanı sıra, Kamera uygulaması, Samsung Klavye ve Wi-Fi bağlantısı için iyileştirmeler getiriyor.

    A715FXXU3ATI8 sürüm numarası ile gelen One UI 2.5 güncellemesi, yaklaşık 1 GB'lık bir dosya boyutuna sahip. Farklı kıtalardaki onlarca ülkede dağıtılmaya başlandı ve bir veya iki hafta içinde tüm Galaxy A71 birimlerine ulaşması gerekiyor. Eğer güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek istiyorsanız, telefonunuzdaki Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etme şansınız mevcut.



    https://www.sammobile.com/news/one-ui-2-5-update-galaxy-a71-rolling-out-dozens-markets/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kurutulmus Domates (Murat Zey) 1 hf.
    Ondan daha önce çıkan ve donanım olarak farkı olmayan a70'e gelmedi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    İyiki A71 aldı bu güncellemeyi bir de One UI 3.0 Android 11 çabucak gelse süper olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Halilowich (H Y) 1 hf.
    iphone 7'den a71'e geçtim gayet memnunum. carplay haricinde bir eksiklik veya hız düşmesi hissetmiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    M51’de alsa tadından yenmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor 1 hf. iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması 1 hf. Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor 1 hf. Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı Sonraki Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi 1 hf. OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası 1 hf. Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos 1 hf. Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek 1 hf. Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S 1 hf. Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var 1 hf. Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası 1 hf. Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro 1 hf. Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti 1 hf. ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi 1 hf. Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı 1 hf. Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek 1 hf. Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor 1 hf. Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor 1 hf. PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. Blue Origin, aynı roketi yedi kez uzaya göndererek yeniden kullanılabilirlik rekoru kırdı 1 hf. Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var 1 hf. ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz 1 hf. 300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız