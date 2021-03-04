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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakında Galaxy A82 5G akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Geekbench veritabanında ortaya çıkan cihazın iki yıl eski işlemciyle donatılması dikkat çekti.
    04 Mart 2021, 12:00 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor
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    Akıllı telefon üreticileri kıtlık sorunuyla boğuşuyor. Yaşanan sıkıntı fiyatların yükselmesine neden olurken şirketleri ürünlerinde eski yongaları kullanmaya zorluyor. İşlemci sıkıntısı zaten Xiaomi ve Realme'yi etkilemişti. Kendi donanım platformlarını üretebilen Samsung'u da yaralamış gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları"

    Çin ve ABD pazarı Exynos'lu akıllı telefonlara sıcak bakmadığı için Güney Koreli şirket cihazlarında Qualcomm işlemcilere yer vermek zorunda. Geekbench veritabanında SM-A826S model numaralı Galaxy A82 5G ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonda dönen kamera sistemi yer alacak.

    Snapdragon 855'e dönüş

    Galaxy A80'in halefi olarak piyasada boy gösterecek cihazın Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Yeni modelin iki yıl önce piyasaya sürülen ve şimdilerde amiral gemisi statüsünü kaybetmiş bir işlemci ile donatılması yonga kıtlığının bir sonucu olabilir. Bununla birlikte performansının bugün için fazlasıyla yeterli olduğunu da ekleyelim.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-a82-5g-powered-by-2-year-old-flagship-soc-benchmark-reveals/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MetalWave (serdar günaydın) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence başlık yanıltıcı, orta seviye olan bu telefonun 855 ile gelmesi çok iyi bir hamle. fiyat olarakda karşılar ise çok tercih edilir
    Yanıtla +6
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    vs-fb (Vn S) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ad 855 begenilmeyecek bir işlemci değil. Yeterki fiyatı ona göre olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi de zaten bu telefon amiral gemisi değil orta üst ne bekliyorsunuz ?
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Onun yerine exynos 1080 kullansa daha iyi olur
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    S St1123 3 gün ( Mesaj Silindi )
    4 sene eski işlemciyle tüm ağır oyunları rahatlıkla oynuyorum kirin 970.
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    TearsForFears 3 gün ( Mesaj Silindi ) St1123
    300 dolara anca giriş seviye xiaomi alırsın Bu kriz döneminde fiyatlar artacaktır. Keşke iphone gibi 400 dolara sağlam amiral gemi çıkaracak cesareti olan bir marka görebilsek
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    V V4LKyR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı uygun olursa (max 300 USD) havada gider.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi tesislerinde ürettiği hakkında bilgi alabilir miyiz?
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    C Clusive 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O dediğiniz işlemci S10+ nın işlemcisi ki çok çok hızlı işlemci.
    Yanıtla +2
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    MetalWave (serdar günaydın) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence başlık yanıltıcı, orta seviye olan bu telefonun 855 ile gelmesi çok iyi bir hamle. fiyat olarakda karşılar ise çok tercih edilir
    Yanıtla +6
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    C cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple bunu öngördü önlemini aldı pcyi bile kendi üretiyor
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    T tolgatelli (Tolga Telli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalde 855 işlemciler 5G'yi desteklemiyor ama Qualcomm sitesinde dönüştürücü ile 5G deneyimi sağlayabildiklerini yazmış. Dönüştürücü ne demek ise? Yazılım mı donanım mı acaba?. O zaman eski işlemcilerin kaçı 5G'ye dönüştürülebilir acaba?
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    High Sierra 4 gün ( Mesaj Silindi ) tolgatelli
    Bahsedilen harici modem hocam.
    Exynos 990, Qualcomm 855 ile 865 harici modem desteği ile 5G desteği kazanıyordular.
    Kirin 990 5G, Kirin 820 5G, Snapdragon 765G 5G ile Exynos 980 çipsetleri dahili modeme sahip idi. Qualcomm ile Samsung ilk olarak orta segment çipsetlerine dahil etme kararı almıştı 5G modem yongasını.
    Huawei ile Mediatek daha çabuk davrandı bütün çipsetlerine birden dahili 5G modem yongasını yerleştirme konusunda.
    İşte bu sebeple aynı model olan cihazların ülkeye göre değişen 5G 4G uyumluluk farkları oluşmuştu.

    Tabi şu devirde bir cihazda S720G, S732G, S678 çipsetlerinin barınması ne kadar doğru? Burası tartışmaya açık. Tam Snapdragon 660 ile 665'den kurtulmuşken bir de.

    Maalesef çipset yonga üretimi darboğaza girdi. Snapdragon 675'in dirilip 678 adıyla hizmete sunulması ve Snapdragon 855 ile S870 çipsetlerinin dönüşü bu sebeple gerçekleşti.
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    E ErdemAlkan52 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence iyi
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    8956 kez okundu.
    9 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, Galaxy A82 5G ve
    3 etiket daha snapdragon 855 geekbench Mobil Teknolojiler
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