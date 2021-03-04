Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor

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Akıllı telefon üreticileri kıtlık sorunuyla boğuşuyor. Yaşanan sıkıntı fiyatların yükselmesine neden olurken şirketleri ürünlerinde eski yongaları kullanmaya zorluyor. İşlemci sıkıntısı zaten Xiaomi ve Realme'yi etkilemişti. Kendi donanım platformlarını üretebilen Samsung'u da yaralamış gibi görünüyor.

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Çin ve ABD pazarı Exynos'lu akıllı telefonlara sıcak bakmadığı için Güney Koreli şirket cihazlarında Qualcomm işlemcilere yer vermek zorunda. Geekbench veritabanında SM-A826S model numaralı Galaxy A82 5G ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonda dönen kamera sistemi yer alacak.

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Snapdragon 855'e dönüş

Galaxy A80'in halefi olarak piyasada boy gösterecek cihazın Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Yeni modelin iki yıl önce piyasaya sürülen ve şimdilerde amiral gemisi statüsünü kaybetmiş bir işlemci ile donatılması yonga kıtlığının bir sonucu olabilir. Bununla birlikte performansının bugün için fazlasıyla yeterli olduğunu da ekleyelim.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-a82-5g-powered-by-2-year-old-flagship-soc-benchmark-reveals/

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