Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor

Akıllı telefon üreticileri kıtlık sorunuyla boğuşuyor. Yaşanan sıkıntı fiyatların yükselmesine neden olurken şirketleri ürünlerinde eski yongaları kullanmaya zorluyor. İşlemci sıkıntısı zaten Xiaomi ve Realme'yi etkilemişti. Kendi donanım platformlarını üretebilen Samsung'u da yaralamış gibi görünüyor.
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Çin ve ABD pazarı Exynos'lu akıllı telefonlara sıcak bakmadığı için Güney Koreli şirket cihazlarında Qualcomm işlemcilere yer vermek zorunda. Geekbench veritabanında SM-A826S model numaralı Galaxy A82 5G ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonda dönen kamera sistemi yer alacak.
Snapdragon 855'e dönüş
Galaxy A80'in halefi olarak piyasada boy gösterecek cihazın Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Yeni modelin iki yıl önce piyasaya sürülen ve şimdilerde amiral gemisi statüsünü kaybetmiş bir işlemci ile donatılması yonga kıtlığının bir sonucu olabilir. Bununla birlikte performansının bugün için fazlasıyla yeterli olduğunu da ekleyelim.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-a82-5g-powered-by-2-year-old-flagship-soc-benchmark-reveals/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Exynos 990, Qualcomm 855 ile 865 harici modem desteği ile 5G desteği kazanıyordular.
Kirin 990 5G, Kirin 820 5G, Snapdragon 765G 5G ile Exynos 980 çipsetleri dahili modeme sahip idi. Qualcomm ile Samsung ilk olarak orta segment çipsetlerine dahil etme kararı almıştı 5G modem yongasını.
Huawei ile Mediatek daha çabuk davrandı bütün çipsetlerine birden dahili 5G modem yongasını yerleştirme konusunda.
İşte bu sebeple aynı model olan cihazların ülkeye göre değişen 5G 4G uyumluluk farkları oluşmuştu.
Tabi şu devirde bir cihazda S720G, S732G, S678 çipsetlerinin barınması ne kadar doğru? Burası tartışmaya açık. Tam Snapdragon 660 ile 665'den kurtulmuşken bir de.
Maalesef çipset yonga üretimi darboğaza girdi. Snapdragon 675'in dirilip 678 adıyla hizmete sunulması ve Snapdragon 855 ile S870 çipsetlerinin dönüşü bu sebeple gerçekleşti.
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