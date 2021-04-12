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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A82'nin yeni fotoğrafları sızdırıldı

    Samsung Galaxy A82'in çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Bu kez akıllı telefonun ön ve arka tasarımını canlı olarak gösteren yeni fotoğraflar internete düştü.
    12 Nisan 2021, 16:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A82'nin yeni fotoğrafları sızdırıldı
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    Samsung Galaxy A82 ile ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Çok yakında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefon bazı pazarlarda Galaxy Quantum 2 adı altında piyasaya sürülecek.

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    Yayınlanan yeni fotoğraflar cihazın hem ön, hem de arka yüzünü gözler önüne seriyor. Delikli ekrana sahip olan akıllı telefonun arka tarafında dikdörtgen kamera ünitesine yer verildiğini görüyoruz.

    Galaxy A82 karşımıza Galaxy A80'in devam modeli olarak çıkacak olsa da cihaz dönen kamera mekanizmasından yoksun olacak. Oysa ki Galaxy A80, dönen kamera sistemi sayesinde rakiplerinden ayrı bir yerde konumlanıyordu.

    Teknik Özellikleri

    Akıllı telefon üzerinde 32 megapiksel selfie kamerası için küçük bir delik olan FullHD+ çözünürlükte 6.7 inç Super AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca Snapdragon 855+ işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerecek.

    Galaxy A82'in arka panelinde 64, 12 ve 8 megapiksellik sensörlerle donatılmış üçlü kamera sistemi göreceğiz. Cihazın kutudan Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile çıkacak. Son olarak 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacağını da belirtelim.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu 2 yıllık sd855+ yerine daha güncel sd860 koysana şuna.
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    S21 alanlar seviniyordu orta seviye samsung cihazlara benzemiyor diye ama yeni çıkan serilerde s21 serisine benzedi. Amiral gemisi dediğin biraz farklı tasarım olucak ben farklıyım dedirticek . Bütün firmalar aynı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    isakoc (isa koç) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Schweinsteigery
    Yalnız bu tasarım S21'in değil S20nin tasarımı.
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    Whippoorwill 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize gelirse şayet fiyatı uçuk kaçık bir şey olacağı için insanlar amiral gemilerini tercih eder.
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