Samsung Galaxy A82'nin yeni fotoğrafları sızdırıldı

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Samsung Galaxy A82 ile ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Çok yakında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefon bazı pazarlarda Galaxy Quantum 2 adı altında piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy A82'in ilk görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanan yeni fotoğraflar cihazın hem ön, hem de arka yüzünü gözler önüne seriyor. Delikli ekrana sahip olan akıllı telefonun arka tarafında dikdörtgen kamera ünitesine yer verildiğini görüyoruz.

Galaxy A82 karşımıza Galaxy A80'in devam modeli olarak çıkacak olsa da cihaz dönen kamera mekanizmasından yoksun olacak. Oysa ki Galaxy A80, dönen kamera sistemi sayesinde rakiplerinden ayrı bir yerde konumlanıyordu.

Teknik Özellikleri

Akıllı telefon üzerinde 32 megapiksel selfie kamerası için küçük bir delik olan FullHD+ çözünürlükte 6.7 inç Super AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca Snapdragon 855+ işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerecek.

Galaxy A82'in arka panelinde 64, 12 ve 8 megapiksellik sensörlerle donatılmış üçlü kamera sistemi göreceğiz. Cihazın kutudan Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile çıkacak. Son olarak 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacağını da belirtelim.

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