Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Mi Mix akıllı telefon serisinin bu yıl yeni bir cihazla güncelleneceğini söylemişti. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, merakla beklenen akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Mi Mix 4, Çinli şirketin ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu olacak. Ayrıca cihazın kavisli ekran ve bazı yeni teknolojilerle donatılacağı belirtiliyor. Ice Universe tarafından paylaşılan görüntüler ince çerçeveli oldukça şık bir modelin yolda olduğunu ortaya koydu.

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Ne zaman tanıtılacak?

Daha önce Xiaomi yetkilileri üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini başarıyla test ettiklerini ve optik bozulmayı ortadan kaldırdıklarını belirtmişlerdi. Buna ek olarak yeni amiral gemisi akıllı telefonun 120W hızlı şarj teknolojisi sunacağını da hatırlatalım. Mi Mix 4'ün 2021'in ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1380744699187621893

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