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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı

    Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Mi Mix 4, görünmez selfie kamerasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın muhtemel tasarımını gösteren yeni görüntüler yayınlandı.
    12 Nisan 2021, 12:20 (2 gün)
    6,9b
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    25
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Mi Mix akıllı telefon serisinin bu yıl yeni bir cihazla güncelleneceğini söylemişti. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, merakla beklenen akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Mi Mix 4, Çinli şirketin ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu olacak. Ayrıca cihazın kavisli ekran ve bazı yeni teknolojilerle donatılacağı belirtiliyor. Ice Universe tarafından paylaşılan görüntüler ince çerçeveli oldukça şık bir modelin yolda olduğunu ortaya koydu.

    Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ne zaman tanıtılacak?

    Daha önce Xiaomi yetkilileri üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini başarıyla test ettiklerini ve optik bozulmayı ortadan kaldırdıklarını belirtmişlerdi. Buna ek olarak yeni amiral gemisi akıllı telefonun 120W hızlı şarj teknolojisi sunacağını da hatırlatalım. Mi Mix 4'ün 2021'in ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1380744699187621893
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 yil sonra: abi ayfon ekran alti kamerayla full cercevesiz centiksiz telefon yapmis adamlar oncu yaaa
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Y yingyangtwinz 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çerçevesiz tasarimin öncüsü. Muhteşem görünüyor.
    Yanıtla +19
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    cemus 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ...kavisli ekran... dedi ve beni kaybetti...
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    şubart kedisi 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    kamerada sıvı lens olursa efsane telefon olur.
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    dugers (syt dgr) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnovasyon alanında çinli firmalar apple'a nal toplatıyor. Tüm sektöre yön veriyorlar. Apple şarj aletini çıkartarak sektöre yön verir anca.
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    D DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    ARKADAŞLAR VERGİLERDEN DOLAYI GENE ALAMİYACAKSINIZ
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    Formani 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ön tasarım her telefonda böyle olmalı, iphone bu tasarıma geçerse ancak olur ama onada nerden baksan 15 sene var.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar alınabilir fiyatıyla heyecan yaratıyordu Mi Mix. Kim bilir Türkiye'de kaç TL'ye satılacak bu meret.
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    H hazarcep (Hazar ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi mix2 kullandım kamera altta selfiler kötü idi gerçi üstte olan telefon var şu an iphone herhalde bende sıkıntı ama yine de bu mix serisini iyi yapmaz
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    DelikanliCekirge 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi isterse düşünce gücüyle çalışan telefonlar üretsin, o rezil Miui ara yüzü ile bir daha uğramayacağım bir markadır.

    Yahu Miui 9 dan 12.5’a geçtiler hâla eski gelen whatsapp bildirimini yanıtlamazsanız yeni mesaj geldiğinde önce eskisini gösteriyor. Her cihazında kronik sensör arızası yaşıyor, hoparlöre alıyorsunuz mikrofonlar sapıtıyor. Note 9 Pro kamerasına toz alma problemiyle gündemdeydi. Note 10 Lite yine aynı sensör arızası ile geldi.
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    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi mix 2 sahibi olarak her gün telefona sövüyorum. Bu kadar hatalı bir telefon yapılamazdı. Üstüne 3450 mAh batarya koymuşlardı, internet açıkken kapalı olsa bile günü zor geçiriyordu.

    Bu hatalı modelden ders alarak yenisini yapar umarım
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    pahali cikar bu
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    galaxyg (Yağız ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alttaki simgeyi iphonedan çalmışlar



    Onu da çalmayın be kardeşim
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6913 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, mi mix 4 ve
    4 etiket daha tasarım render ekran altı kamera Mobil Teknolojiler
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