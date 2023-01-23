Samsung Galaxy Book 3 serisinin özellikleri sızdırıldı

- Samsung Galaxy Book 3 Ultra beklenen özellikleri
- Samsung Galaxy Book 3 Pro beklenen özellikleri
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Samsung Galaxy Book 3 Ultra beklenen özellikleri
MySmartPrice’a göre, Galaxy Book 3 Ultra modeli 16 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core i9-13900H işlemci (13. nesil seri), 32GB’a kadar LPDDR5 RAM, 1TB’a kadar PCIe 4.0 NVMe SSD ve en yeni oyunları yüksek yenileme hızında çalıştıracak güçte bir ekran kartı olan Nvidia’nın GeForce RTX 4070’i ile gelecek.
Dizüstü bilgisayar, 1.8kg ağırlığında, 17mm inceliğinde olacak. 136W USB PD güç adaptörüyle gelen bilgisayar, 76WHr pilden güç alacak. Windows 11 ile gelen laptop, Dolby Atmos ve AKG ayarlı dörtlü hoparlör kurulumuna sahip olacak.
Samsung Galaxy Book 3 Pro beklenen özellikleri
Galaxy Book 3 Pro ise 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Book 3 Ultra gibi 2.8K OLED ekrana sahip ancak Intel Core i5-1340P veya i7-1360P işlemci ile gelecek. Bu model, yüksek yenileme hızlı ekrana sahip olmayabilir.
14 inçlik model 11mm inceliğinde ve 1.2kg ağırlığında ve 63WHr bataryaya sahip olacak. 16 inçlik model, 13mm inceliğinde, 1.3kg ağırlığında ve 76WHr bataryaya sahip olacak. Bu modeller, 65W güç adaptörüyle gelecek. Ayrıca Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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