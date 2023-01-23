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    Samsung Galaxy Book 3 serisinin özellikleri sızdırıldı

    Samsung'un 1 Şubat'ta Galaxy S23 serisi ile birlikte Galaxy Book 3 Ultra dizüstü bilgisayar modelini de tanıtmasını bekleniyor. Galaxy Book3 Ultra'nın özellikleri de şimdiden ortaya çıktı.
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    samsung galaxy book 3 ultra & book 3 pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil laptop serisi Galaxy Book 3 Ultra ve Book 3 Pro, 1 Şubat’taki Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacak. Samsung S23 gibi Galaxy Book 3 serisinin de özellikleri lansman öncesinde belli oldu.

    Samsung Galaxy Book 3 Ultra beklenen özellikleri

    MySmartPrice’a göre, Galaxy Book 3 Ultra modeli 16 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core i9-13900H işlemci (13. nesil seri), 32GB’a kadar LPDDR5 RAM, 1TB’a kadar PCIe 4.0 NVMe SSD ve en yeni oyunları yüksek yenileme hızında çalıştıracak güçte bir ekran kartı olan Nvidia’nın GeForce RTX 4070’i ile gelecek.

    Dizüstü bilgisayar, 1.8kg ağırlığında, 17mm inceliğinde olacak. 136W USB PD güç adaptörüyle gelen bilgisayar, 76WHr pilden güç alacak. Windows 11 ile gelen laptop, Dolby Atmos ve AKG ayarlı dörtlü hoparlör kurulumuna sahip olacak.

    Samsung Galaxy Book 3 Pro beklenen özellikleri

    Galaxy Book 3 Pro ise 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Book 3 Ultra gibi 2.8K OLED ekrana sahip ancak Intel Core i5-1340P veya i7-1360P işlemci ile gelecek. Bu model, yüksek yenileme hızlı ekrana sahip olmayabilir.

    14 inçlik model 11mm inceliğinde ve 1.2kg ağırlığında ve 63WHr bataryaya sahip olacak. 16 inçlik model, 13mm inceliğinde, 1.3kg ağırlığında ve 76WHr bataryaya sahip olacak. Bu modeller, 65W güç adaptörüyle gelecek. Ayrıca Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olacak.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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