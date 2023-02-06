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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Buds 2'nin şarj kararlılığı iyileştirildi

    Samsung geliştiricileri Galaxy Buds 2 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Kullanıma sunulan ürün yazılımı kablosuz kulaklığın şarj kararlığını artırıyor.
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    Samsung Galaxy Buds 2'nin şarj kararlılığı iyileştirildi Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçen hafta gerçekleştirdiği Galaxy S23 lansmanında yeni bir Galaxy Buds tanıtmadı. Şirket bunun yerine ürün yelpazesindeki kablosuz kulaklıkları geliştirmeye odaklanmış görünüyor.

    Samsung geliştiricileri kısa süre önce Galaxy Buds 2 için yeni bir ürün yazılımı yayınladı. R177XXU0AWA3 yapı numaralı güncelleme 3.06 MB boyutunda. Değişiklik günlüğüne göre kablosuz kulaklığın şarj kararlığını artırıyor.

    Samsung Galaxy Buds 2'nin şarj kararlılığı iyileştirildi Tam Boyutta Gör

    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Güncelleme şu ana kadar Güney Kore'deki Galaxy Buds 2 kullanıcılarına sunuldu. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelerde için de yayınlanacak. Aşağıdaki adımları takip ederek Galaxy Buds 2'nizi güncelleyebilirsiniz:

    • Adım 1. Galaxy Wearable uygulamasını açın
    • Adım 2. Galaxy Buds'ı seçin ve “Kulaklık ayarları”na dokunun
    • Adım 3. “Kulaklık yazılım güncellemesi”ni seçin
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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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