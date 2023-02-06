Samsung Galaxy Buds 2'nin şarj kararlılığı iyileştirildi

Samsung geliştiricileri kısa süre önce Galaxy Buds 2 için yeni bir ürün yazılımı yayınladı. R177XXU0AWA3 yapı numaralı güncelleme 3.06 MB boyutunda. Değişiklik günlüğüne göre kablosuz kulaklığın şarj kararlığını artırıyor.
Kademeli olarak dağıtılıyor
Güncelleme şu ana kadar Güney Kore'deki Galaxy Buds 2 kullanıcılarına sunuldu. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelerde için de yayınlanacak. Aşağıdaki adımları takip ederek Galaxy Buds 2'nizi güncelleyebilirsiniz:
- Adım 1. Galaxy Wearable uygulamasını açın
- Adım 2. Galaxy Buds'ı seçin ve “Kulaklık ayarları”na dokunun
- Adım 3. “Kulaklık yazılım güncellemesi”ni seçin
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?