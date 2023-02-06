Samsung Galaxy Buds 2'nin şarj kararlılığı iyileştirildi

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçen hafta gerçekleştirdiği Galaxy S23 lansmanında yeni bir Galaxy Buds tanıtmadı. Şirket bunun yerine ürün yelpazesindeki kablosuz kulaklıkları geliştirmeye odaklanmış görünüyor.

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Samsung geliştiricileri kısa süre önce Galaxy Buds 2 için yeni bir ürün yazılımı yayınladı. R177XXU0AWA3 yapı numaralı güncelleme 3.06 MB boyutunda. Değişiklik günlüğüne göre kablosuz kulaklığın şarj kararlığını artırıyor.

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Kademeli olarak dağıtılıyor

Güncelleme şu ana kadar Güney Kore'deki Galaxy Buds 2 kullanıcılarına sunuldu. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelerde için de yayınlanacak. Aşağıdaki adımları takip ederek Galaxy Buds 2'nizi güncelleyebilirsiniz:

Adım 1. Galaxy Wearable uygulamasını açın

Galaxy Wearable uygulamasını açın Adım 2. Galaxy Buds'ı seçin ve “Kulaklık ayarları”na dokunun

Galaxy Buds'ı seçin ve “Kulaklık ayarları”na dokunun Adım 3. “Kulaklık yazılım güncellemesi”ni seçin

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