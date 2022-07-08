Samsung Galaxy S22 serisi yakında yeni bir renk seçeneğiyle gelebilir

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Samsung Galaxy S22 Ultra neredeyse yarım yaşında ve şirket bunu kutlamak için yeni bir renk seçeneği üzerinde çalışıyor olabilir. Yeni bir söylenti, Galaxy S22 serisinin bazı üyelerinin yakında mor renk seçeneğiyle görücüye çıkabileceğini gösteriyor. S22 ve S22 Plus, bazı pazarlarda Menekşe renginde zaten mevcut. Ancak bu yeni söylenti, yeni bir renk tonunun geleceğini gösteriyor.

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Galaxy S22 serisinin bazı üyeleri Lavanta Moru isimli yeni renk seçeneğiyle gelecek

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IceUniverse'in yaptığı yeni bir Twitter paylaşımına göre Samsung, yakında Galaxy S22 serisinin bazı üyelerini Lavanta Moru isimli renk seçeneğiyle piyasaya süreceğini söyledi. IceUniverse, hangi modelin bu renk seçeneğiyle geleceğini belirtmezken bazı sızıntılar ise sadece Galaxy S22 Ultra için bu renk seçeneğinin geleceğini söylüyor. Ayrıca bu renk varyasyonunun hangi ülkelerde satılacağı da henüz belli değil.

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Samsung Galaxy S22 serisi yakında yeni renk seçeneğiyle gelebilir