Samsung, Galaxy Buds 3'ü yanlışlıkla doğruladı: İşte tasarımı

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Samsung'un önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz yeni kulaklığı Galaxy Buds 3 ve 3 Pro yavaş yavaş netleşmeye başladı. Daha önce her iki modelin özelliklerinden ve beklenen tasarım değişikliğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Samsung, Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun tasarımını yanlışlıkla doğruladı.

Galaxy Buds 3 tasarımı resmen doğrulandı

Samsung, bildiğiniz gibi 2019'dan bu yana Galaxy Buds serisinde önemli bir tasarım güncellemesi yapmadı. Ancak uzun süredir, Airpods benzeri, dikey bir tasarıma geçiş yapılacağı konuşuluyor. Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasında ise, bu tasarımı doğrulayan bazı detaylar keşfedildi. Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun artık "cihazlar" bölümünde listelendiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bu listenin yanında ise ilgili ürünün bir simgesi bulunuyor ve bu simgede kulaklıkların yeni tasarımını doğruluyor. Bu bağlamda klasikleşen fasulye şeklindeki tasarım artık rafa kalkıyor diyebiliriz.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Yeni tasarımda sunulacak yenilikler henüz açıklanmadı. Ancak görünüşe göre Samsung, çağrı kalitesini ve aktif gürültü engelleme verimini artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu tasarım, daha büyük bir pil ve ses bileşenleri anlamına geliyor olabilir. Her halükarda Galaxy Buds 3 Pro'nun, gerçek zamanlı dil çevirisi gibi işlevleri içerebilecek derinlemesine Galaxy AI entegrasyonu sunması bekleniyor.

Galaxy Buds 3 ve 3 Pro ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun 10 Temmuz'da, yeni nesil Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca yeni Wear OS destekli Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modelleri de olacak.

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