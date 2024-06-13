Samsung, Galaxy Buds 3'ü yanlışlıkla doğruladı: İşte tasarımı

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz yeni kulaklığı Galaxy Buds 3 ve 3 Pro yavaş yavaş netleşmeye başladı. Daha önce her iki modelin özelliklerinden ve beklenen tasarım değişikliğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Samsung, Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun tasarımını yanlışlıkla doğruladı.
Galaxy Buds 3 tasarımı resmen doğrulandı
Samsung, bildiğiniz gibi 2019'dan bu yana Galaxy Buds serisinde önemli bir tasarım güncellemesi yapmadı. Ancak uzun süredir, Airpods benzeri, dikey bir tasarıma geçiş yapılacağı konuşuluyor. Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasında ise, bu tasarımı doğrulayan bazı detaylar keşfedildi. Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun artık "cihazlar" bölümünde listelendiğini görüyoruz.
Yeni tasarımda sunulacak yenilikler henüz açıklanmadı. Ancak görünüşe göre Samsung, çağrı kalitesini ve aktif gürültü engelleme verimini artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu tasarım, daha büyük bir pil ve ses bileşenleri anlamına geliyor olabilir. Her halükarda Galaxy Buds 3 Pro'nun, gerçek zamanlı dil çevirisi gibi işlevleri içerebilecek derinlemesine Galaxy AI entegrasyonu sunması bekleniyor.
Galaxy Buds 3 ve 3 Pro ne zaman tanıtılacak?
Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun 10 Temmuz'da, yeni nesil Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca yeni Wear OS destekli Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modelleri de olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.